Карпулинг в России подводят под налог

Совместные путешествия на автомобилях в России (карпулинг) признают услугой и обложат данью на благо государства. Рабочая группа уже рассмотрела первые инициативы по регулированию этой сферы.

По информации газеты «Коммерсант», полностью налогообложение услуг карпулинга пока не сформировано — операторы настаивают на необходимости освобождения её от налогов, в то время как правительство Москвы продавливает запрет оплаты услуг водителя наличными для обеспечения финансового контроля.

Рабочая группа, созданная по поручению вице-премьера Максима Акимова , уже изучила законопроект о карпулинге, предложенный департаментом транспорта города Москвы. Также прошло обсуждение требований к организаторам совместных поездок, их ответственности за нарушения и контроля над такими сервисами со стороны надзорных органов.

По мнению экспертов, сама по себе идея налогообложения карпулинга абсурдна: водители получают от попутчиков сумму, не способную покрыть даже расходы на горючее. А значит, ни о каком заработке при совместных поездках речи не идёт. Однако межрегиональные автобусные перевозчики, не способные конкурировать с сервисами карпулинга, настаивают на внедрении регулирования сервисов. По их мнению, совместные поездки выгодны нелегальным перевозчикам, отбирающим хлеб у автобусных компаний.

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