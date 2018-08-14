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Карпулинг в России подводят под налог
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Карпулинг в России подводят под налог 

Quto.ru 17 часов назад
Фото: Quto.ru
Совместные путешествия на автомобилях в России (карпулинг) признают услугой и обложат данью на благо государства. Рабочая группа уже рассмотрела первые инициативы по регулированию этой сферы.
По информации газеты «Коммерсант», полностью налогообложение услуг карпулинга пока не сформировано — операторы настаивают на необходимости освобождения её от налогов, в то время как правительство Москвы продавливает запрет оплаты услуг водителя наличными для обеспечения финансового контроля.
Рабочая группа, созданная по поручению вице-премьера Максима Акимова, уже изучила законопроект о карпулинге, предложенный департаментом транспорта города Москвы. Также прошло обсуждение требований к организаторам совместных поездок, их ответственности за нарушения и контроля над такими сервисами со стороны надзорных органов.
По мнению экспертов, сама по себе идея налогообложения карпулинга абсурдна: водители получают от попутчиков сумму, не способную покрыть даже расходы на горючее. А значит, ни о каком заработке при совместных поездках речи не идёт. Однако межрегиональные автобусные перевозчики, не способные конкурировать с сервисами карпулинга, настаивают на внедрении регулирования сервисов. По их мнению, совместные поездки выгодны нелегальным перевозчикам, отбирающим хлеб у автобусных компаний.
Полный перечень штрафов и ответственности за нарушение ПДД. Читайте статью на QutoЧитайте также:В Тольятти начали выпуск новой «Гранты»Собянин: таксисты должны иметь российские праваНазваны машины-лидеры рынка Москвы первой половины 2018 года
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