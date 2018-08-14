Гаражные ворота рольставни: размеры, цены, технология установки, плюсы и минусы

Гараж для личного транспортного средства — постройка, где автомобиль будет стоять в целости и сохранности. Но тема этой статьи касается не самого гаража, а его ворот, конкретнее ворот рольставней. В небольшой модельной линейке гаражных ворот эти занимают особое место, потому что относятся к категории нетрадиционных. Итак, разберёмся, что собой представляют гаражные ворота рольставни: размеры, цены, технология установки и прочее.

Секционные роллетные ворота в гараже

Содержание статьи

1 Устройство ворот рольставней для гаража

2 Основные разновидности гаражных ворот рольставней

2.1 Степень защиты роллетных ворот для гаража

2.2 Виды гаражных ворот по способу монтажа

3 Преимущества и недостатки гаражных автоматических воротрольставней

4 Цены и размеры гаражных воротрольставней

5 Как установить ворота рольставни на гараж своими руками

Устройство ворот рольставней для гаража

Если рассмотреть воротную конструкцию данного типа, то она очень похожа на жалюзи. Во всяком случае, именно так они и изготавливаются из нескольких элементов, которые собираются в рулон. К основным элементам можно отнести:

ламели, или по-другому роллетные профили, которые изготавливаются из стали или алюминия;

направляющие шины, которые устанавливаются вертикально, их две;

вал, на который при сборке и поднятии ворот наматываются ламели;

защитный короб, внутри которого расположен вал, и где, скручиваясь, собирается полотно из ламелей;

приводная станция, состоящая из электродвигателя или редуктора, если привод электрический, или редуктора и ручки, если привод механический;

если в воротах используется электрический привод, то он обязательно комплектуется рычагом разблокировки, с помощью которого ворота открываются или закрываются во время отсутствия электроэнергии;

замки: автоматические или ригельные.

Есть в конструкции и дополнительные элементы:

сигнализация: противоугонная и противопожарная;

уплотнительные манжеты: резиновые или силиконовые;

система управления, чаще дистанционная;

система обогрева ворот, используемая в холодные дни.

Необходимо обозначить, что цена рулонных ворот для гаража зависит от комплектации конструкции.

Полотно наворачивается на вал, закрытый крышкой

Принцип работы ворот данного типа достаточно прост. Вал, на который наматывается полотно из ламелей, соединён приводной станцией. При включении открытия вал начинает вращаться на двух подшипниках, установленных по краям, наматывая на себя ламели, соединённые между собой гибкими вставками. При этом само полотно двигается вертикально, не расшатываясь, потому что ограничено двумя вертикальными шинами, исполняющими функции направляющих элементов. Всё полотно собирается на валу, который закрыт защитным корпусом. Всё то же самое происходит в обратном направлении, когда ворота включаются на закрытие.

Основные разновидности гаражных ворот рольставней

Все ворота рольставни на гараж имеют одинаковую конструкцию, отличаются лишь размеры, цены, материал, из которого изготавливаются ламели, метод управления, способ монтажа и степень защиты.

Материал для ламелей уже был обозначен − это сталь или алюминий. Стальные — это высокая прочность и долговечность эксплуатации, неплохая шумоизоляция и отличные противовзломные характеристики, но стоят такие модели дорого.

Стальные крашеные ламели

Алюминиевые конструкции имеют презентабельный внешний вид, не подвергаются коррозии, достаточно лёгкие, но при этом прочные. Что касается цены секционных алюминиевых ворот для гаража, то они намного дешевле стальных аналогов.

Что касается способа управления, то, как уже было сказано выше, ворота данного типа делятся на автоматические и механические с ручным приводом. Первые — это электропривод и блок управления, который приводит в движение всю механическую часть или от дистанционного пульта, или от кнопок, расположенных на стене у воротной конструкции. Вторые — это просто редуктор, к которому подсоединена рукоятка в виде коловорота. Крутишь последнюю, она приводит в движение редуктор, который передаёт вращение на вал, расположенный в верхней части ворот.

Внимание! Если роллетная конструкция имеет вес более 30 кг, то устанавливать в неё механический привод не стоит. Слишком трудно будет поднять полотно ламелей.

Степень защиты роллетных ворот для гаража

Здесь три позиции:

Классы Р1 и Р2, которые относятся к конструкциям с низким уровнем защиты. Такие воротарольставни называют классическими, в некоторых видах документации название другое — сантехнические. В основном они обеспечивают защиту от пыли и шума.

Классы Р3−Р5. Это модели со средним уровнем защиты. Изготавливают их в основном из стальных ламелей, что обеспечивает высокую прочность устройства.

Классы Р6−Р8. Это бронированные ворота, пуленепробиваемые. Это самые высокие классы прочности.

Виды гаражных ворот по способу монтажа

Здесь тоже три позиции:

Накладного типа или наружные. Их устанавливают на плоскости внешней или внутренней стены над воротными проёмами. Короб с валом крепится именно там.

Встроенные. Вал с коробом монтируют в сам проём и крепят к верхнему торцу. Специалисты считают, что это идеальный вариант, который обеспечивает высокую надёжность от взлома.

Комбинированный вариант, в котором короб с валом устанавливают в специальную нишу, расположенную над гаражным проёмом.

Ворота рольставни накладного типа снаружи

Преимущества и недостатки гаражных автоматических воротрольставней

Автоматические роллетные конструкции используются сегодня повсеместно: и в частных гаражах, и в складских помещениях разного назначения. Они удобны при использовании и обладают достаточно высоким показателем прочности от взломов. Но, кроме этого, у них есть и другие положительные характеристики:

Компактность конструкции. Если сравнивать их с распашными, то экономия пространства составляет как минимум 2 м. Отсюда и удобство использования в ограниченных пространствах, где гаражи располагаются впритык друг к другу. Да и отдельно стоящие постройки с такими воротами будут неплохо смотреться, плюс возможность комфортного открывания и закрывания.

Сама конструкция достаточно проста. Отсюда и цена на гаражные ворота с рольставнями. Здесь нет громоздких стоек и тяжёлых секций, всё компактно и недорого.

Установить такие ворота не проблема, с этим справится даже человек, первый раз с ними сталкивающийся. Провести ремонт рольставней своими руками тоже нетяжело. Ведь в них небольшое количество элементов. Конечно, если разговор заходит об автоматических моделях, где используется автоматика и дистанционное управление, то если сломался блок управления, придётся вызывать мастера. А с механикой справится любой мужчина.

Конструкция ворот позволяет снизить тепловые потери до 20%.

Срок службы самого бюджетного варианта — 10 гарантированных лет. Если относится к воротам бережно, вовремя проводить обслуживание и ремонт, то срок эксплуатации увеличивается вдвое.

Хорошо подходят для нестандартных воротных проёмов.

Сегодня производители предлагают огромнейший ассортимент воротных устройств подъёмного типа в плане их цветового оформления. Так что их можно подобрать в тон фасада гаража или основного дома.

Огромное разнообразие цветового оформления

Внимание! Есть определённые размерные ограничения, которые надо учитывать, выбирая ворота для гаража данного типа. Если устройство изготавливается из стальных элементов, то их длина не должна превышать 7 м. А общая площадь воротного полотна − не более 49 м². Если ламели изготавливаются из алюминиевого сплава, тогда их длина не должна быть больше 6 м, а общая площадь полотна − не более 14 м².

Что касается недостатков, то и они присутствуют в роллетной конструкции:

При кажущейся прочности и устойчивости к взлому ворота для гаража рольставни можно разрезать автогеном или сломать, приложив большое механическое усилие. Поэтому автовладельцы, которые являются хозяевами таких гаражей, предпочитают монтировать ворота данного вида на охраняемых объектах.

Ламели — это металлические изделия, которые практически не сохраняют тепло. Поэтому эти ворота лучше устанавливать в неотапливаемых гаражах.

У дешёвых марок нередко отказывает автоматика.

Презентабельный внешний вид — один из главных критериев выбора

Цены и размеры гаражных воротрольставней

Сначала разберёмся с размерами, а затем обозначим цены некоторых моделей. Внизу показана таблица, где обозначены размеры роллетных ворот, разбитых на две категории: автоматические и механические. Оговоримся сразу, что это стандартные размеры подъёмных гаражных ворот, а цены будут указаны в другой таблице, где выбираться конструкции будут по моделям.

Автоматические ворота рольставни

С механическим приводом

Высота, мм Ширина, мм Высота, мм Ширина, мм 1500

1500

1500

1500

2500

2200

2500

2200

2500

2500

2500

2500

2500

3000

2500

3000

2700

4000

2700

4300

Внимание! Есть стандартные показатели ширины проёма для разных видов транспорта. Для мотоцикла данный параметр не должен быть меньше 1,8 м, для легкового автомобиля − не меньше 2,5 м, для внедорожника− не менее 2,8 м.

Таблица цен на некоторые модели роллетных ворот

Модель

Характеристики

Цена, руб.

Hormann LPU40

Производитель — Германия.

Ширина –2250 мм.

Высота — 1875 мм.

Скорость перемещения — 14 см/сек.

Поверхность ламелей: М-Гофр (средней высоты гофры).

Базовый цвет — белый.

37000

DoorHan

Производитель — Россия.

Ширина — 2500 мм.

Высота — 2000 мм.

Ламели алюминиевые с пенным наполнителем.

Полный функционал с автоматическим открыванием и сигнализацией.

22000

Alutech Trend

Производитель — Беларусь.

Ширина — 2500 мм.

Высота — 2225 мм.

Ламели — сталь, покрытая краской.

Тип — подъёмные секционные.

29000

RH77 с электроприводом

Производитель — Аква Стиль (Новосибирск).

Ламели — сталь.

Ширина: 2000−3000 мм.

Высота: 1800−2800 мм.

16000− 28000

Как установить ворота рольставни на гараж своими руками

Рассмотрим замену распашных гаражных ворот на роллетный вариант. Вся новая конструкция будет устанавливаться изнутри гаража.

Фото

Описание работ

Сначала по стойкам гаражных ворот изнутри помещения устанавливаются дополнительные стойки из профильной трубы. Они привариваются к уже эксплуатируемым трубам электросваркой. Стойки из профильной трубы надо обязательно выставить по вертикали.

В комплектацию рольставней входят: короб с крышкой, внутри которого расположен вал, роллетное полотно и две направляющие.

Дополнительно в комплектацию входят:

блок для дистанционного открывания ворот;

пружины, с помощью которых полотно ламелей крепится к валу;

декоративные колпачки из пластика, которыми надо будет закрывать крепежи.

Внутри короба располагается вал, на который будет наматываться роллетное полотно.

Так как эти ворота работают автоматически, то в их конструкции есть электродвигатель. Это кабель для подключения к сети переменного тока.

Это специальная рукоятка, с помощью которой можно открывать ворота, если электропитание по каким-то причинам отключилось. Её просто надо поворачивать вокруг своей оси. По часовой стрелке — полотно поднимается, против — опускается.

Это направляющие, у которых с одной стороны загнут край. Это сделано для того, чтобы полотно легче скользило.

Направляющие вставляются в специальные выступы, которые расположены на коробе.

Обратите внимание, чтобы загиб на направляющей смотрел в сторону вала.

Теперь надо просто поднять собранную конструкцию и приставить к приваренным профильным трубам.

Надо обязательно проверить, что короб с валом лежит горизонтально, а направляющие расположены вертикально. Для этого используем обычный строительный уровень.

Следующий этап — разметка крепежа направляющих. Сверху и снизу надо отступить по 15 см, а затем сделать ещё две промежуточные метки, расположенные равномерно между двумя крайними.

Производим сверление отверстий по нанесённым меткам. Диаметр сверла равен диаметру самореза. После чего сами направляющие рассверливаем большим сверлом под шляпку крепежа. Далее просто в подготовленные отверстия вкручиваем саморезы с пресс-шайбой.

Дополнительно закрепляем короб двумя саморезами с пресс-шайбой.

В торце короба, где расположен электродвигатель, надо просверлить отверстие и через него вывести кабель.

Расположенные на валу кольца надо распределить равномерно по его длине.

Теперь, начиная с нижней ламели, надо завести полотно в направляющие. Делать это следует осторожно и аккуратно, лучше пригласить помощника. Ламели пропускаются до конца, пока верхняя не окажется у вала.

На верхний край полосы (ламели) надевается тяговая пружина.

Пружины, как и кольца на валу, надо распределить равномерно по длине полотна так, чтобы они совпали с местом расположения колец.

Концы пружин надо завести в отверстия, которые расположены на валу.

Это должно выглядеть вот так.

Теперь надо подключить ворота к питанию. Кабель — четырёхжильный. Провод жёлто-зелёный — это заземление, синий (голубой) − это ноль, остальные два — это фаза. Два последних при правильном подключении с нулём обеспечивают вращение вала в ту или другую сторону.

Надо настроить дистанционный пульт управления с блоком управления. Для этого открывается крышка блока, после чего надо просто нажать на кнопку, обозначенную буквой «П». Нажать можно карандашом. Должен загореться светодиод.

В это время надо сразу же нажать на кнопку на пульте управления. На нём должен загореться синий светодиод, который подтверждает, что пульт записан в памяти блока.

Как видите, поставить рольставни на ворота не очень сложно. Главное — точно следовать приложенной к конструкции инструкции.

Если у вас возникли вопросы по самим воротам или технологии их монтажа, задавайте их в комментариях. Мы обязательно ответим на каждый из них.