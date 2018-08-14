Можно ли парковать автомобили на газоне, если рядом нет стоянок?

очень часто у офисных зданий или банков владельцы машин ставят их на газоне.

Евгений Щербинин

«Стоянка транспортных средств на газонах запрещена, хотя в КоАП РФ о данном нарушении не сказано, — комментирует врио начальника УГИБДД УМВД России по Омской области Евгений Щербинин. — На территории нашего региона действует Кодекс Омской области об административных правонарушениях, согласно которому предусмотрена ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления правил, норм, требований по обеспечению чистоты и порядка на территориях общего пользования муниципальных образований Омской области, а также правил содержания объектов, расположенных на указанных территориях (ч. 1 ст. 32).

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Омска утверждены решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45. Частью 5 ст. 125 Правил установлено, что в садах, парках, скверах, на придомовых территориях и других территориях общего пользования запрещается: осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на детских площадках, спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, других земельных участках, на которых имеются зелёные насаждения, в том числе в период их нахождения под снегом.

Для водителей, паркующих свои автомобили на газонах, предусмотрен административный штраф от 1000 до 2000 руб.

Если вы увидели водителя, паркующегося на газоне, необходимо обращаться к участковому уполномоченному полиции, который зафиксирует правонарушение и проведёт проверку».