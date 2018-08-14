В центре Саратова на тротуаре провалились рама и крышка смотрового колодца 

Об этом сегодня, 14 августа, на странице«Говорит Саратов» в Facebook сообщила Татьяна Шварц.
Посреди тротуара, по ее словам, образовалась опасная яма.
«Вылетела из дома и чуть сама туда не угодила. Глубокая, страшная», — написала Шварц.
«Ловушки преисподнии», — охарактеризовала провал одна из участниц дискуссии.
Напомним, ранее о «провале в преисподнюю» сообщал саратовский автомобилист, который едва не вышел из машины в открытый колодец. Также саратовцы писали о«портале в новый аэропорт» — провале, который образовался на проспекте Кирова возлемагазина «Ив Роше».