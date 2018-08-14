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Сайгонским таксистам запретят останавливаться вне специальных стоянок
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Сайгонским таксистам запретят останавливаться вне специальных стоянок 

Вьетнам сегодня 17 часов назад
Фото: Вьетнам сегодня
В Сайгоне установят шесть специальных стоянок для такси
Таким образом мэрия собирается бороться с пробками в городе, одной из причин которых как раз являются машины такси, останавливающиеся в неположенных местах недалеко от популярных достопримечательностей или торговых центров.
На остановка установят специальные знаки и четко очертят линию ожидания для автомобилей. Причем ждать пассажиров разрешается всего две минуты. Ни у одной компании нет приоритета — работа идет по принципу «первый пришел, первый обслужил».
По информации местных СМИ, стоянки будут установлены по адресам 139 Nguyen Du перед Galaxy Cinema, 16 Alexandre de Rhodes, 29 Ly Tu Trong, 3 Han Thuyen и перед Детской больницей №2.
Часть фирм такси поддержали инициативу, которая должна снизить количество штрафов за парковку в неположенном месте. Но есть поводы и для скепсиса. Так, глава компании Vinasun, председатель Ассоциации водителей такси Хошимина Та Лонг Хи заявил, что городу потребуется сотни таких стоянок для 11 000 лицензированных автомобилей. К тому же, инициатива может осложнить работу приложениям такси — набирающему популярность во Вьетнаме Grab и недавно зашедшему на рынок Go-Viet.
Источник: Saigoneer
Перевод: Никита Гребенников
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