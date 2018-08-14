Ещё
Умелец из глубинки превратил «Москвич» с помойки в спорткар мечты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умелец из глубинки превратил «Москвич» с помойки в спорткар мечты 

Авторамблер 17 часов назад
Фото: Авторамблер
Автолюбитель переделал старый «Москвич» 1954 года в уникальный спорткар с помощью дверцы от холодильника и фар от трактора.
По словам жителя Тюмени Ивана Гренца, в своей работе он вдохновлялся стилистикой американских хот-родов. Так родилась «бешеная идея» превратить в такой автомобиль старенький «Москвич». Проект растянулся на несколько лет и потребовал внушительных вложений — «тюнинг» обошелся тюменцу в 200 тыс. рублей.
В интервью местному изданию 72.ru Гренц признался, что он и его команда не придерживались какого-то определенного плана, а «импровизировали, действуя методом проб и ошибок». На первом этапе тюнеры распилили кузов, заменили электрику и полностью пересобрали подвеску. После этого на «Москвич» установили аутентичные фары от трактора, поставили б/у мотор Toyota за 30 тыс. рублей, а затем нанесли аэрографию и добавили эффекты ржавчины.
"Тюменский хот-род" также может похвастаться дисками от Infiniti, рамой от УАЗа, радиатором от «Волги» и кузовной панелью, изготовленной из дверцы холодильника «Бирюса». Декоративные элементы, например, черепа, выплавлены из стеклопластика.
По словам автора проекта, потенциально этот «Москвич» может развить скорость до 200 км/ч. Однако пока автолюбитель держит машину в гараже — он не оснащен глушителем, а потому очень громкий, а также отсутствуют печка и боковые зеркала.
Впрочем, пару раз Гренц выезжал на своем «хот-роде» в город, но в основном автомобиль путешествует по всевозможным выставкам и тюнинг-шоу. По его словам, машина потребляет около 15-17 литров АИ-95 на 100 км. На бензин владелец зарабатывает за счет аренды — например, «Москвич» уже не раз выставляли на открытие баров.
Авторамблер: последние новости
Суперкар за 20 миллионов: уникальная находка в старом гараже Полезный лайфхак: как открыть капот и двери, если сел аккумулятор Грузовик Unimog превратили в дом-мечту. Просто посмотрите
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменятся цены на бензин?35
Что ждет авторынок при падении рубля3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Дворник автомобиля проткнул ехавшего в машине москвича1
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение