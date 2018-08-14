Умелец из глубинки превратил «Москвич» с помойки в спорткар мечты

Автолюбитель переделал старый «Москвич» 1954 года в уникальный спорткар с помощью дверцы от холодильника и фар от трактора.

По словам жителя Тюмени Ивана Гренца, в своей работе он вдохновлялся стилистикой американских хот-родов. Так родилась «бешеная идея» превратить в такой автомобиль старенький «Москвич». Проект растянулся на несколько лет и потребовал внушительных вложений — «тюнинг» обошелся тюменцу в 200 тыс. рублей.

В интервью местному изданию 72.ru Гренц признался, что он и его команда не придерживались какого-то определенного плана, а «импровизировали, действуя методом проб и ошибок». На первом этапе тюнеры распилили кузов, заменили электрику и полностью пересобрали подвеску. После этого на «Москвич» установили аутентичные фары от трактора, поставили б/у мотор Toyota за 30 тыс. рублей, а затем нанесли аэрографию и добавили эффекты ржавчины.

"Тюменский хот-род" также может похвастаться дисками от Infiniti, рамой от УАЗа , радиатором от «Волги» и кузовной панелью, изготовленной из дверцы холодильника «Бирюса». Декоративные элементы, например, черепа, выплавлены из стеклопластика.

По словам автора проекта, потенциально этот «Москвич» может развить скорость до 200 км/ч. Однако пока автолюбитель держит машину в гараже — он не оснащен глушителем, а потому очень громкий, а также отсутствуют печка и боковые зеркала.

Впрочем, пару раз Гренц выезжал на своем «хот-роде» в город, но в основном автомобиль путешествует по всевозможным выставкам и тюнинг-шоу. По его словам, машина потребляет около 15-17 литров АИ-95 на 100 км. На бензин владелец зарабатывает за счет аренды — например, «Москвич» уже не раз выставляли на открытие баров.