Четыре дороги Псковской области до 2023 года передадут в федеральную собственность

ПСКОВ, 14 августа. /Корр. ТАСС Алексей Семенов /. Четыре региональные дороги Псковской области общей протяженностью 250 километров передадут в федеральную собственность в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил ТАСС и.о. начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») Виталий Голиков.

Передача дорог в федеральную собственность актуальна для Псковской области, так как в нормативном состоянии в регионе находятся лишь 29% региональных трасс. Региону требуется около 60 млрд рублей, чтобы отремонтировать все дороги, однако для областного бюджета это неподъемная нагрузка. Расходы дорожного фонда Псковской области на 2018 год запланированы на уровне 5 млрд рублей. Ранее псковские власти сообщали, что намерены передать часть региональных дорог на федеральный уровень, так как это позволит более эффективно и качественно их содержать.

"В перечень дорог регионального значения Псковской области для передачи в федеральную собственность в ближайшие пять лет включены четыре дороги: Ольша — Велиж — Усвяты — Невель; Невель — Козлово; Великие Луки — Невель и Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки. Общая протяженность этих дорог составляет более 250 километров. Передаются, как правило, дороги, имеющие как межрегиональное, так и межгосударственное значение, дороги с высоким трафиком", — сказал Голиков.

По его словам, сложно подсчитать, сколько потребуется средств из федерального бюджета, чтобы привести эти участки в надлежащее состояние. «После передачи дорог выполняется их диагностика, после которой мы уже понимаем, какие именно потребуются работы. Это может быть капитальный или текущий ремонт, а может быть и реконструкция», — отметил собеседник агентства.