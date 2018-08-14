Конец «серому» техосмотру: затишье перед бурей

Новые правила скоро будут действовать в отношении техосмотров транспортных средств. Когда правительство вносит в нижнюю палату парламента законопроекты по инициативе президента, иного ждать не приходится.

Совершенствование процедуры будет обращено прежде всего против выдачи свидетельств без реального прохождения процедуры. Наказанием грозят и тем, кто проводит такой «техосмотр», и тем, кто выдаёт диагностические карты на неисправную машину. Если в первом случае проблем не будет, то во втором случае придется доказывать, что карточка техосмотра умышленно была выдана на неисправную машину.

Также должны привлекаться к ответственности и те, кто не имеет разрешения на выдачу диагностических карт, сертификатов соответствия и деклараций, но делает это без необходимой аккредитации. За такое можно будет схлопотать уголовную статью…

Будет введена обязательная фото— и видеосъёмка, а кроме того — электронные диагностические карты и технические требования к пункту техосмотра. Помимо прочего, это означает, что стоимость этой необходимой для каждого авто процедуры существенно возрастет…

Еще одну новость в этой сфере сформулировал Верховный суд. В одном из судебных документов был сделан следующий вывод: если в протоколе не отмечено, указания какого именно дорожного знака нарушил водитель, то он не может быть наказан за такое административное правонарушение вовсе. Ведь все сомнения трактуются в пользу автолюбителя. И дело тут не в аккуратности — по мнению высшей судебной инстанции, ненадлежащее описание события может лишить водителя возможности объективно возражать и представлять доказательства по существу.