Власти Калининграда нашли новый способ борьбы с парковкой на тротуарах

На новых тротуарах Калининграда решили устанавливать бетонные полусферы, чтобы бороться с оставленными там машинами. Об этом сообщил директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Владимир Свинцов.

"Раньше для тех же целей на тротуарах устанавливали металлические столбики чёрно-жёлтого цвета, но они выглядят непрезентабельно. Мы решили попробовать вариант, который уже давно используют в других регионах", — пояснил Свинцов.

Он уточнил, что бетонные полусферы уже появились на улицах Чапаева и Калужской.

"То, что было там до ремонта, кроме как словом «ужас», назвать было нельзя. Люди могли передвигаться только по проезжей части, так как вся пешеходная зона была заставлена машинами. Поэтому это одна из вынужденных мер, которые мы принимаем", — сообщил директор МКУ.

В Калининграде к марту 2019 года планируют утвердить правила, определяющие облик городской среды.