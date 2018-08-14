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Минитр транспорта Подмосковья отчитался о новой дорожной разметке
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Минитр транспорта Подмосковья отчитался о новой дорожной разметке 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ежедневно в Подмосковье рабочие наносят от 300 до 700 километров новой дорожной разметки, годовой план по обновлению разметки в регионе уже выполнен на 34,7 процента, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 10 августа.
«Задача на год — нанести 23,9 тысячи километров разметки. По состоянию на 13 августа нанесено 8,3 тысячи километров. (…) Мы наносим разметку по всей Московской области. В отдаленных районах нет большой нагрузки, в зависимости от ситуации. Согласовываем с ГИБДД», — рассказал Тресков.
В начале августа губернатор Андрей Воробьев заявил, что качество дорог в Подмосковье можно назвать высоким. По его словам, этого удалось добиться за счет постановки на учет и последующего ремонта бесхозных дорог. Глава региона подчеркнул, что власти по-прежнему имеют возможность вкладывать средства на улучшение дорожного полотна.
Ранее на сайте областного правительства сообщалось, что все дорожные работы в области идут в соответствии с графиком, а в ряде муниципалитетов даже с опережением сроков. Качество постоянно контролируется.
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