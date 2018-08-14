На обеспечение уборочной кампании уральские аграрии получат дополнительно 63 миллиона рублей из федерального бюджета

Об этом заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев

Он рассказал, что эти средства федерацией выделены на компенсацию убытков, которые понесли сельхозпроизводители из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Напомним, с начала лета дизельное топливо подорожало почти на 30 процентов.

По словам Дмитрия Дегтярева, в настоящий момент в министерстве решают, как оперативно довести до аграриев федеральные средства. «Основным критерием будет подтвержденная сумма затрат сельхозпроизводителей на топливо в посевную», — пояснил министр.