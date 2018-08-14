Таганрогский дебошир разгромил кафе и отправил в больницу двух человек. Видео

Буйный посетитель кафе в Таганроге в ночь с 10 на 11 августа устроил драку, отдельные эпизоды которой попали в объектив камеры наблюдения, установленной в зале.

По версии владельца заведения, мужчина начал конфликтовать с людьми, сидевшими за соседними столиками, после чего спровоцировал драку.

Известно, что в результате его действий пострадали два человека, которым потребовалась госпитализация.

Как сообщают местные СМИ, нападавший якобы является сыном высокопоставленного медицинского работника и, по данным издания «Блокнот», бравирует тем, что сумеет избежать наказания за свои действия благодаря связям родителя.