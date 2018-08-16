Полицейские возбудили дело после поджога машин такси в Дмитрове

МОСКВА, 16 августа. / ТАСС /. Полицейские Московской области возбудили уголовное дело после поджога трех автомобилей такси в Дмитрове. Как сообщили ТАСС в пресс— службе областного главка МВД, в настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых в данном преступлении.

"В дежурную часть управления МВД России по Дмитровскому району поступило заявление от местной жительницы, являющейся индивидуальным предпринимателем, о возгорание трех находящихся у нее в аренде автомашин. По результатам экспертизы установлено, что причиной возгорания являлся поджог. По данному факту следственным управлением УМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В полиции также отметили, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

Ранее на сайте Общественного совета по развитию такси в регионах России появилась информация о том, что в Дмитрове Московской области произошла серия поджогов автомобилей такси, а также поступают угрозы в адрес владельцев таксопарков.