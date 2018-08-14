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Несправедливые штрафы за «выделенку» возмутили даже костромского губернатора
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Несправедливые штрафы за «выделенку» возмутили даже костромского губернатора 

k1news.ru 15 часов назад
Фото: k1news.ru
Губернатор Костромской области потребовал от администрации Костромы решить вопрос с проездом ведомственного транспорта и бесплатных автобусов торговых центров по выделенным полосам, сообщает пресс-служба губернатора.
Как оказалось, владельцы этих автобусов были вынуждены платить несправедливые штрафы, хотя перевозили людей к месту работы или к крупным торговым центрам.
Олег Болоховец объяснил, что перед закрытием моста на ремонт этих перевозчиков пригласили к диалогу и предложили внести их маршруты в перечень регулярных перевозок. Информация о них должна была дойти до ГИБДД, и тогда штрафы не коснулись бы водителей.
Но, по славам Олега Болоховца, не все включились в эту работу.
Губернатор отметил, что это проблема управления городского пассажирского транспорта, которое не знает все об организациях, осуществляющих перевозку работников предприятий и посетителей торговых центров.
Надо сделать так, чтобы они в официальном порядке получили маршруты, были внесены во все базы, чтобы ГИБДД было уведомлено. Все, что касается транспорта торговых центров, перевозки работников предприятий — это для Костромы и костромичей благо. А если это благо, то интересы данных перевозчиков должны быть защищены. Работать надо в пользу людей. В первую очередь, необходимо обеспечить вопросы безопасности, во вторую соблюсти интересы людей, — подчеркнул Сергей СИТНИКОВ.
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