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Chevy Corvette, судя по всему, получит активную аэродинамику
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Chevy Corvette, судя по всему, получит активную аэродинамику 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Спойлер, воздуховоды с заслонками и боковые юбки подвижные. Это всё будет у Chevrolet Corvette!
Компания из Америки запатентовала комплекс активной аэродинамики. Об этом пишет CorvetteBlogger.com. Так что же такого конкретно получит Corvette? Давайте смотреть вместе.
Три имеющихся документа говорят о следующем: воздуховоды с заслонками, спойлер и подвижные боковые юбки ждём. Всё это поставят с целью генерации большей прижимной силы. Значит, машина будет лучше держать прямую на высоких скоростях, лучше ввинчиваться в повороты.
В патентной заявке отмечается, что боковые юбки способны подниматься и опускаться. Спойлер станет отличаться возможностью регулирования высоты, угла атаки. Изменения инициируются в зависимости, например, от скорости воздушного потока, угла поворота руля и т.д. Умно!
GM Has New Patents Approved for Active Side Skirts, Spoilers and Downforce Generating Ducts https://t.co/xKhf5u5TvL #Corvette #C8 pic.twitter.com/YpQVKw30mp
— CorvetteBlogger (@CorvetteBlogger) 13 августа 2018 г.
Понимаем, что на патентных картинках изображён спорткар текущего поколения, но, видимо, система активной аэродинамики «облепит» уже Corvette следующей генерации. Логичен именно последний вариант.
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