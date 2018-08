Chevy Corvette, судя по всему, получит активную аэродинамику

Спойлер, воздуховоды с заслонками и боковые юбки подвижные. Это всё будет у Chevrolet Corvette!

Компания из Америки запатентовала комплекс активной аэродинамики. Об этом пишет CorvetteBlogger.com. Так что же такого конкретно получит Corvette? Давайте смотреть вместе.

Три имеющихся документа говорят о следующем: воздуховоды с заслонками, спойлер и подвижные боковые юбки ждём. Всё это поставят с целью генерации большей прижимной силы. Значит, машина будет лучше держать прямую на высоких скоростях, лучше ввинчиваться в повороты.

В патентной заявке отмечается, что боковые юбки способны подниматься и опускаться. Спойлер станет отличаться возможностью регулирования высоты, угла атаки. Изменения инициируются в зависимости, например, от скорости воздушного потока, угла поворота руля и т.д. Умно!

GM Has New Patents Approved for Active Side Skirts, Spoilers and Downforce Generating Ducts https://t.co/xKhf5u5TvL #Corvette #C8 pic.twitter.com/YpQVKw30mp

— CorvetteBlogger (@CorvetteBlogger) 13 августа 2018 г.

Понимаем, что на патентных картинках изображён спорткар текущего поколения, но, видимо, система активной аэродинамики «облепит» уже Corvette следующей генерации. Логичен именно последний вариант.