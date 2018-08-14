Ещё
Прекрасная Россия будущего: роботы, летающая «Классика» и «Буханка» с ногами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прекрасная Россия будущего: роботы, летающая «Классика» и «Буханка» с ногами 

Автовести 14 часов назад
Фото: Автовести
Как говорит сам автор проекта, его название — это отсылка к названию известной игры Cyberpunk 2077, однако, картины Евгения получили полностью авторское наполнение. Russia 2077 — это образ альтернативной реальности, где высочайшие технологии уже стали привычным делом и мирно уживаются с вещами, знакомыми каждому россиянину по обыденной жизни.
Помимо введения в ткань реальности автономных роботов, имплантов, голографических смайлов и огромных небоскребов с символикой "Роскомнадзора" художник размышляет и над перспективами российского транспорта. Если верить Евгению, вазовская «классика» и в 2077 году не только не покинет отечественные дороги, но и будет по-прежнему привлекать любителей «гаражного тюнинга». Вот только передвигаться «жигули» будут уже на основе иного принципа: ВАЗ-2107 станет доступным ховеркаром и получит голографический дисплей вместо лобового стекла.
Еще один знаковый для россиян автомобиль — уазовская «буханка» — станет еще более проходимой, так как вместо колес, мостов и системы полного привода ее будут оснащать многосуставчатыми «ногами». Арт, к сожалению, не дает ответа на вопрос, заводская ли это комплектация «буханки» или самодеятельность частного владельца, однако, учитывая продолжительность жизни модели и любовь Ульяновского завода к выпуску разнообразных спецверсий внедорожника, вполне верится в то, что «буханка» может благополучно дожить и до 2077 года.
Стоит отметить, что Russia 2077 — уже не первый опыт размышлений Евгения Зубкова над будущим нашей страны. В прошлом году объединением MXD был опубликован проект Russia 2046, в котором также присутствовали автономные роботы, летающие ржавые автомобили, очки виртуальной реальности и бесхозные дроны вместо голубей.
Автовести: последние новости
В России может подорожать техосмотр Компания Seat "похоронила" сразу трехдверные модели В России хотят отменить лишение прав за выезд на "встречку"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменятся цены на бензин?35
Что ждет авторынок при падении рубля3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Дворник автомобиля проткнул ехавшего в машине москвича1
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение