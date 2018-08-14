Прекрасная Россия будущего: роботы, летающая «Классика» и «Буханка» с ногами

Как говорит сам автор проекта, его название — это отсылка к названию известной игры Cyberpunk 2077, однако, картины Евгения получили полностью авторское наполнение. Russia 2077 — это образ альтернативной реальности, где высочайшие технологии уже стали привычным делом и мирно уживаются с вещами, знакомыми каждому россиянину по обыденной жизни.

Помимо введения в ткань реальности автономных роботов, имплантов, голографических смайлов и огромных небоскребов с символикой "Роскомнадзора" художник размышляет и над перспективами российского транспорта. Если верить Евгению, вазовская «классика» и в 2077 году не только не покинет отечественные дороги, но и будет по-прежнему привлекать любителей «гаражного тюнинга». Вот только передвигаться «жигули» будут уже на основе иного принципа: ВАЗ-2107 станет доступным ховеркаром и получит голографический дисплей вместо лобового стекла.

Еще один знаковый для россиян автомобиль — уазовская «буханка» — станет еще более проходимой, так как вместо колес, мостов и системы полного привода ее будут оснащать многосуставчатыми «ногами». Арт, к сожалению, не дает ответа на вопрос, заводская ли это комплектация «буханки» или самодеятельность частного владельца, однако, учитывая продолжительность жизни модели и любовь Ульяновского завода к выпуску разнообразных спецверсий внедорожника, вполне верится в то, что «буханка» может благополучно дожить и до 2077 года.