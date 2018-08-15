Более 20 тыс. зрителей ожидается на рок-фестивале «Чернозем» под Тамбовом

ТАМБОВ, 15 августа. / ТАСС /. Рок-фестиваль «Чернозем», который пройдет на границе Тамбова у татарского вала с 17 по 19 июля, примет, как ожидается, более 20 тыс. зрителей из разных регионов России, сообщила в среду ТАСС представитель организаторов фестиваля Ольга Свиридова.

"На первом «Черноземе» у нас было порядка 5 тыс. человек Интерес к фестивалю растет, и людей все больше и больше с каждым годом, мы даже планировали ввести лимит до 40 тыс., чтобы «Чернозем» не превратился в банальное коммерческое мероприятие, а по-прежнему сохранял за собой статус самого душевного события. Конечно, до 40 тыс. мы планку вряд ли дотянем в этом году, но около 25 тыс. человек, по моим ощущениям, возможно", — сказала она.

По словам Свиридовой, организаторы уже приступили к установке оборудования и двух сцен — основной и сцены в палаточном лагере, где днем и после окончания концертов будут выступать местные творческие коллективы. На главную площадку в этом году выйдут группы «Ленинград», «ДДТ», «Маша и Медведи», «Город 312», «Кипелов» и другие.

Свиридова также отметила, что тамбовский «Чернозем» все чаще сравнивают с одним из крупнейших российских рок-фестивалей «Нашествие», который проходит в Тверской области с 1999 года.

"Все нас сравнивают почему-то, но они — «главное событие лета», а мы — «самое душевное событие года» и все с этим согласны, собственно, и зрители, и артисты и организаторы. Душевное — потому что атмосфера непередаваемая: все поют, все танцуют, все это с улыбками, люди в палаточном лагере друг с другом чем-то делятся, выручают друг друга. То есть мы придумали этот слоган, а он потом пошел в массы и охотно его транслируют везде", — уточнила пресс-секретарь.