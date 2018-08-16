Из-за «Чернозёма» в Тамбове запретят парковку на улице Киквидзе

На улице Киквидзе в Тамбове ограничат парковку в дни музыкального фестиваля «Чернозём-2018», сообщили в мэрии.

С 17 по 19 августа на участке от автовокзала «Тамбов» до Татарского вала по обеим сторонам будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а скоростной режим будет ограничен до 40 км в час. Для гостей фестиваля будет действовать стоянка с въездом со стороны улицы Киквидзе.

Для организаторов и посетителей фестиваля выделят отдельную полосу, а для транзитного транспорта, следующего из Тамбова в сторону села Стрельцы, будет предназначена вторая полоса.