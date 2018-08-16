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Из-за «Чернозёма» в Тамбове запретят парковку на улице Киквидзе
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Из-за «Чернозёма» в Тамбове запретят парковку на улице Киквидзе 

АиФ 16 августа 2018
Фото: АиФ
На улице Киквидзе в Тамбове ограничат парковку в дни музыкального фестиваля «Чернозём-2018», сообщили в мэрии.
С 17 по 19 августа на участке от автовокзала «Тамбов» до Татарского вала по обеим сторонам будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а скоростной режим будет ограничен до 40 км в час. Для гостей фестиваля будет действовать стоянка с въездом со стороны улицы Киквидзе.
Для организаторов и посетителей фестиваля выделят отдельную полосу, а для транзитного транспорта, следующего из Тамбова в сторону села Стрельцы, будет предназначена вторая полоса.
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