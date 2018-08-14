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Как добраться на рок-фестиваль «Чернозем-2018» в Тамбове?
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Как добраться на рок-фестиваль «Чернозем-2018» в Тамбове? 

АиФ 14 часов назад
Фото: АиФ
С 17 по 19 августа в Тамбове пройдет рок-фестиваль «Чернозём». Добраться до места его проведения можно будет без пересадок на общественном транспорте.
До остановки «Татарский вал» будет курсировать автобус № 14-А «Рылеева — село Стрельцы», до остановки «Автовокзал „Тамбов“ — автобусы №№ 26, 30 и 45.
В дни фестиваля автобусы этих маршрутов будут ходить по расписанию рабочих дней.
В 22.00 и до окончания мероприятия для развоза зрителей будут ездить автобусы:
№ 14-А „Рылеева — село Стрельцы“;»Татарский вал — МЖК» (по улице Советской);«Татарский вал» — Чичерина» (по улице Советской);«Татарский вал — Строитель».
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