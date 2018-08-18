Ещё
Шевчук спел на «Чернозёме» песню про Тамбов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шевчук спел на «Чернозёме» песню про Тамбов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Музыкант Юрий Шевчук спел на «Чернозёме» песню про Тамбов, сообщило информационное агентство OnlineTambov. Группа ДДТ стала хедлайнером первого дня фестиваля и завершила его не только известными ранее публике хитами, но и новыми композициями.
Так, в середине концерта лидер группы Юрий Шевчук начал петь про Тамбов. На мотив известнейшей мелодии Мурата Насырова прозвучала песня «Юра едет в Тамбов». В ней перечислялись все участники коллектива, которые едут в Тамбов. И завершилось выступление песней «Приехали».
Хедлайнером второго дня фестиваля, 18 августа, станет группа «Кипелов».
АиФ: последние новости
Улицы Белгорода перекроют во время чемпионата по велосипедному спорту В Орловской области водителя КамАЗа убили оборванные провода В Орловской области съехал в кювет и перевернулся УАЗ
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре4
В России нашли дорогу из ниоткуда в никуда3
ТОП-3 запрещенных видов автотюнинга от автоэкспертов
В Россию возвращается Volkswagen Golf
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти2
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:35
Водитель мусоровоза спас мотоциклиста от смерти
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение