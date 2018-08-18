Музыкант Юрий Шевчук спел на «Чернозёме» песню про Тамбов, сообщило информационное агентство OnlineTambov. Группа ДДТ стала хедлайнером первого дня фестиваля и завершила его не только известными ранее публике хитами, но и новыми композициями.
Так, в середине концерта лидер группы Юрий Шевчук начал петь про Тамбов. На мотив известнейшей мелодии Мурата Насырова прозвучала песня «Юра едет в Тамбов». В ней перечислялись все участники коллектива, которые едут в Тамбов. И завершилось выступление песней «Приехали».
Хедлайнером второго дня фестиваля, 18 августа, станет группа «Кипелов».