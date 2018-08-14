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Компания Kia готовит революцию в автомобильном звуке
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Компания Kia готовит революцию в автомобильном звуке 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Kia в скором времени представит всем своё новое изобретение.
Им будет специальная система, которая сможет изолировать каждому пассажиру в автомобиле слушать свой музыкальный плейлист, который не помешает другим.
На данный момент технология на стадии усовершенствования, принцип работы очень схож с наушниками.
Звук будет доноситься из подголовников, благодаря этому он сможет распространяться в узком направлении, а специльное оборудование, отвечающее за подавление шумов сможет зеркалить волну звуковую.
Компания сообщила, что уже в ближайшем будущем они сделают передвижение в автомобиле ещё более комфортным, звуки посторонние будут слышаться меньше (звук дороги, ветра и т.д)
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