Компания Kia готовит революцию в автомобильном звуке

Автоконцерн Kia в скором времени представит всем своё новое изобретение.

Им будет специальная система, которая сможет изолировать каждому пассажиру в автомобиле слушать свой музыкальный плейлист, который не помешает другим.

На данный момент технология на стадии усовершенствования, принцип работы очень схож с наушниками.

Звук будет доноситься из подголовников, благодаря этому он сможет распространяться в узком направлении, а специльное оборудование, отвечающее за подавление шумов сможет зеркалить волну звуковую.

Компания сообщила, что уже в ближайшем будущем они сделают передвижение в автомобиле ещё более комфортным, звуки посторонние будут слышаться меньше (звук дороги, ветра и т.д)