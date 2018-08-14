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Виталий Тищенко о комфорте
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Виталий Тищенко о комфорте 

TopGearRussia.ru 14 часов назад
Фото: TopGearRussia.ru
Потому что среди нас, человеков, сейчас в моде ЗОЖ, некурение и спорт. Или хотя бы спортивная одежда и высокобрендовые кроссовки за тысячу евро. То есть декларирование борьбы с лишним весом и вредными привычками — тренд номер один. А что в автомобилях? А все наоборот, вот что! Потому что на протяжении уже как минимум сорока лет новые автомобили становятся все больше, толще, сложнее и тяжелей. Скажете, за эти годы драматически выросла безопасность? О, да! При встрече в лобовую оказаться за рулем культового ­х­от-хэтча Peugeot 205 GTI 1983 года — спасибо, сегодня желающих нет. Хотя сознание того, что в случае чего будет больно, — неплохой сдерживающий фактор. А люди в авариях гибнут до сих пор. Зато еще больше — примерно в миллиард раз — выросло количество вспомогательного оборудования. От электромоторчиков и электрообогревателей до дисплеев, радаров, динамиков и прочего мультиинфотейнмента. Мы ведь любим коннект и комфорт, правда? Правда, тянут они на конкретные сотни килограмм. И чтобы автомобиль не превратился в малоподвижный памятник комфорту и коннекту, конструкторам приходится всячески его облегчать: применять высокопрочные стали, клеевые соеди­нения, экструдированный алюминий и карбон. То есть сложные неремонтопригодные технологии. Какой-нибудь исходно 955-килограммовый ВАЗ-2101 чудеса современного инжиниринга превратили бы в гоночный болид — перышко килограммов на семьсот. Но убрать прибавку в весе современного автомобиля не успевает даже этот дорогущий фитнес. Калорийные плюшки и пончики из электрического департамента валят бурным потоком, гарантируя дальнейшее ожирение. Только похудели под климат-контроль и массаж шиацу — подвезли видеокамеры и лидары для автопилота. А как вы хотели? Это же прогресс-будущее-полдень-XXI век! А чтобы все это больше и толще ездило быстрее, чем ­прежде (прогресса в динамике ведь тоже никто не отменял, да?), приходится поднимать мощность моторов. ВАЗ-2101 чудеса современных технологий превратили бы в перышко килограммов на семьсот А чтобы при этом не тратить больше топлива и соответ­ствовать (спускаемым сверху из законодательных органов) н­ормам по выхлопу, приходится усложнять и конструкцию д­вигателей. Разумеется, тоже не бесплатно. И не до бесконечности. Бесконечно повышать КПД гибридной силовой установки с двигателем внутреннего сгорания умеют только в Формуле-1, бюджету которой люто завидуют многие суверенные державы. В итоге мы имеем Современный Автомобиль — сложнейшее, тяжеленное, экономичное только на бумаге (в протоколах испытаний по нереальным методикам) и страшно дорогое устройство. Которое везет столько же людей и груза, что и сорок лет назад. Только в среднем гораздо медленнее — сами знаете, почему. И за абсолютно другие деньги. Это примерно как если бы соревноваться в марафонском беге мы бы отправили 130-килограммового жиробаса в кондиционированном скафандре, титановом экзоскелете с компьютерным управлением и реактивных кроссовках. Наверное, рядом с тощими кенийцами в трусах и тапках он смотрелся бы смешно. Но над своими машинами мы отчего-то не хохочем. Более того, с относительно легких даже по сегодняшним м­еркам седанов-универсалов-минивэнов мы пересаживаемся на безоговорочно тяжелые кроссоверы с большими колесами и полным приводом. И радостно утюжим ими сухой и гладкий асфальт. Кажется, мы и правда рождены, чтоб Кафку сделать былью. Но как же электромобили, скажете вы? Да, луч надежды они нам протянули. Говорят (наш редактор Дима Соколов только что в полном восторге вернулся из Португалии, где ездил на серийном Jaguar I-Pace), что они уже способны дать фору традиционным керосинкам и на треке, и на шоссе, и на бездорожье. Будучи безупречно некурящими по выхлопу. Но это только если сравнивать их с другими современными толстяками. Причем из-за тяжелых батарей в вопросах диеты и талии электрички не только что не впереди, а в глубоком арьегарде. Равно как и в вопросе денег: капитализм не собирается отдавать прогресс задешево, не дождетесь. Выиграть в наперстки, на которых написано Экология, Цена и Комфорт, у каталы-автопроизводителя пока невозможно в принципе. Помните старую максиму о том, что любая работа может быть сделана быстро, качественно и дешево, но одновременно можно выбрать только два параметра? Вот и тут аналогично. Так что автомобильный ЗОЖ, видимо, восторжествует только тогда, когда прогрессивное человечество от самоограничений в еде перейдет к самоограничениям в престиже и удобствах. До сих пор, кажется, на это были способны только индусы. Может, любителям быстрее-больше-жирнее, как хипанам в 60-е, поискать просветления в каком-нибудь ашраме? Боюсь только, как бы вместо просветления все опять не закончилось расширяющей сознание гомеопатией.
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