На Красной пристани «заговорили» бетонные плиты: чего они хотят?

На Красной пристани прохожие заметили реплики, — сломанный парапет внезапно заговорил, как герой комикса. Упавшие гранитные плиты сообщают: «Мы лежим тут уже 107 дней». И цифра на бумажном облаке меняется каждый день. 29.ru выяснил, кто и кому шлет такие послания.

Больше ста суток лежат плиты на Красной Пристани. Каждый день цифра меняется.

Еще весной представители группы «Архиважно» обратились к администрации города с просьбой навести на набережной порядок. Они заметили развалившийся парапет, позвонили в полицию и ГИБДД , чтобы выяснить как это могло произойти, — кому под силу свернуть такую тяжесть. В ведомствах общественникам ничего не сказали, — заявок не поступало. Тогда они вышли на службу «Безопасный город», камера которой висит на Красной пристани, и оставили заявку по этому вопросу. Оказалось, камера направленна в другую сторону, а соседние по обзору тоже не захватывают место странного происшествия.

Все лето плиты пролежали на набережной. Виноватых никто не ищет. Городская власть пока не приняла мер по восстановлению парапета

Виноватых никто не ищет. Городская власть пока не приняла мер по восстановлению парапета. Плиты лежат уже больше 100 дней, — в таком виде Набережная встретила уже не одно городское массовое событие. Повесить на них реплику, — это очередная попытка привлечь внимание к благоустройству городской среды от группы «Архиважно».

— Наш город богат на разного рода мелкие проблемы, которые не так сложно устранит, но люди чаще всего их не замечают и не обращают на них внимание, — комментирует Ульяна Медведева, представитель сообщества «Архиважно». — Эти вездесущие мелкие проблемы портят внешний вид города, создают неудобства, и так мы решили обратить внимание на эту проблему с упавшими плитами. Прекрасно понимаем, что у администрации и округов много глобальных проблем, но мы не требуем невозможного, это не миллиарды и даже не миллионы. Слегка «причесать» город и станет красиво. Вот и эти плиты, которые лежат там уже больше 100 дней (на момент написания новости — 109), с конца апреля. Весь туристический сезон приезжие любуются разрухой красной пристани, а ведь надо-то всего восстановить ливневую сетку, заменить доски под фонарями и восстановить их работоспособность, подсыпать песок под слегка провалившуюся плитку и частично запретить въезд автомобилям.

«Архиважно» не хочет как-либо конфликтовать с администрацией или спорить с ней, общественники хотят жить в уютном Архангельске

Ульяна Медведева отмечает, что сообщество «Архиважно» не хочет как-либо конфликтовать с администрацией или спорить с ней. Неравнодушные горожане хотят, чтобы город преображался не только в ширине дорог, но и во внешнем его виде, в качестве городского пространства.

Редакция 29.ru обратилась к администрации города Архангельск с вопросом, когда Красная пристань будет отремонтирована, и плиты вернут на прежнее место. Как выяснилось, собрать тяжелый конструктор стоит немалых средств.

— Мы планируем восстанавливать набережную, — комментирует Виталий Акишин , заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству, — Две эти плиты мы поставим на место, при этом их нужно укрепить так, чтобы ничего подобного впредь не произошло. Сложно говорить, по какой причине они упали, мне кажется, их просто кто-то сломал — плиты лежали на снегу, мы их подняли наверх и закрыли проем временным ограждением. Мы сейчас как раз ищем источники финансирования для восстановления этого участка. В собственность города пристань пришла уже сломанной, — до этого территорию эксплуатировал «Водник», и она была в государственной собственности. Средств на это заложено по этой причине не было. Теперь нужно из внутренних резервов найти финансирование, а это немало — для установки плит нужна специальная техника, материалы и привлечение рабочих. Подрядчика мы уже нашли.

Конкретной даты начала работ Виталий Акишин не озвучил, но сказал, что город пытается заключить контракт с подрядчиком как можно дешевле, — денег в бюджете на это не было предусмотрено, а по Архангельску много других проблем. За ними далеко ходить не нужно, на той же Красной пристани кто-то сломал скамейку. Прохожие сходятся во мнении, что это происходит из-за заезжающих на территорию пристани автомобилей.

Место ли автотранспорту на набережной города, — общественники из «Архиважно» уже лично спрашивали Игоря Годзиша во время стрима на 29.ru, будет ли приостановлен поток машин на Красную пристань и другие пешеходные зоны.

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Прохожие сходятся во мнении, что бардак происходит на Красной пристани из-за заезжающих сюда автомобилей