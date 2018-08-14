Нарушения правил медосмотров водителей выявила Савеловская прокуратура

Проверка была проведена в Московском автомобильно-дорожном институте. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры.

— Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ФГБОУ ВО «МАДИ». Выяснилось, что журналы проведения медицинских осмотров не содержат данных о времени проведения осмотра, половой принадлежности работников, датах рождения, а также не содержат подписей работников о прохождении ими медосмотра, — поделился источник в прокуратуре.

Савеловский межрайонный прокурор внес в адрес руководителю ФГБОУ ВО «МАДИ» представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. (ео)