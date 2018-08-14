Ещё
Нарушения правил медосмотров водителей выявила Савеловская прокуратура
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарушения правил медосмотров водителей выявила Савеловская прокуратура 

Управа района Савеловский города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Проверка была проведена в Московском автомобильно-дорожном институте. Об этом говорится на официальном сайте прокуратуры.
— Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ФГБОУ ВО «МАДИ». Выяснилось, что журналы проведения медицинских осмотров не содержат данных о времени проведения осмотра, половой принадлежности работников, датах рождения, а также не содержат подписей работников о прохождении ими медосмотра, — поделился источник в прокуратуре.
Савеловский межрайонный прокурор внес в адрес руководителю ФГБОУ ВО «МАДИ» представление об устранении выявленных нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. (ео)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Из двора на 1-й Хуторской вывезли брошенный автомобиль Травматологи больницы в САО помогли безбилетнику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменятся цены на бензин?37
Что ждет авторынок при падении рубля3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Чем отличается вариатор от автомата и робота?
Дворник автомобиля проткнул ехавшего в машине москвича1
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение