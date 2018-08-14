Привет из 1998-ого: в Кургане водители жалуются на очередь, чтобы поменять права

10 лет назад многие получили новые водительские удостоверения. Пришло время их менять

В редакцию 45.ru обратился житель Кургана Александр. Он рассказал, что собирался поменять свидетельство о регистрации права на авто из-за смены прописки, но мужчины у входа в здание УГИБДД попросили его записаться в очередь. Оказалось, чтобы поменять права на личном приеме в ГИБДД, автомобилисты ведут запись с ночи и дежурят до открытия управления — в рабочее время, по словам Александра, принимают всего по 15 человек.

— Чтобы поменять права, люди записывают в очередь с ночи. Я приехал в 7 утра, и мне сказали, что десятый человек уже записывается, потому что в день принимают максимум 15 человек. Список лежит у входа в ГИБДД под камнем в курилке, — говорит Александр.

Мы обратились за разъяснениями в управление ГИБДД УМВД России по Курганской области, чтобы понять, откуда взялась очередь и как её избежать. По словам сотрудника отделения пропаганды БДД УГИБДД Натальи Примы, ажиотаж на смену водительских удостоверений берёт начало в прошлом веке. 10 лет назад водители массово получали права, а в 2018 году у большинства автовладельцев этот срок истёк.

— В 1998 году была волна, когда меняли водительские удостоверения. Сейчас, спустя 10 лет, ситуация повторяется. Ажиотаж создается и из-за того, что кто-то испугался увеличения госпошлины, кому-то сложно работать в Интернете, — рассказывает Наталья Прима.

Коридоры управления пусты лишь под вечер — утром, по словам курганца, в очереди уже пара десятков человек. Принять успевают только 15 Чтобы не стоять в очереди на смену документов, стоит подать документы через портал Госуслуги. По её словам, зарегистрироваться на сайте и заполнить заявление на смену документов помогут сотрудники МФЦ и ГИБДД, которые работают в холле управления ГИБДД по проспекту Голикова, 25. Также можно обратиться в любое отделение МФЦ города, чтобы создать учётную запись на портале Госуслуг. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, но госпошлину придётся оплачивать в отделении банка и уже без 30%-ной скидки.

Личный приём граждан в УГИБДД проходит три раза в понедельник четверг и пятницу в неделю всего по два часа с 10:00 — 12:00. За это время один специалист может принять от 15 — до 20 человек в день. А если заявка подана не лично, а через сайт — приём ведется каждый день кроме среды и воскресенья.

— Если вы решили подать документы через Госуслуги самостоятельно, то заполняя заявление на портале, выбирайте не «личное посещение» с очередью на три месяца и без скидок, а «получение услуги в электронном виде». В этом случае и скидка 30% на оплату госпошлины и очередь максимум две недели. Здесь вы сможете выбрать удобное для вас день и время для посещения подразделения ГИБДД, — объясняют специалисты.

И еще пара советов от сотрудников управления ГИБДД, которые помогут сэкономить время и нервы:

Планируйте свой визит в Госавтоинспекцию заранее, а не в день окончания срока действия водительского удостоверения. Приходите на регистрацию транспортного средства через портал Госуслуг заранее, так как перед подачей заявления нужно показать автомобиль на осмотр. Для осмотра транспорта перед его постановкой на учёт, сотрудник ГИБДД потребует перечень документов на машину и заявление, в которое будут внесены результаты. Распечатанное заявление вы можете взять с собой, но если забыли — его по номеру СНИЛС найдут сотрудники ГИБДД. Если не можете приехать в назначенную дату в ГИБДД — отмените заявку в личном кабинете или позвоните по телефону: 77-51-54 (для жителей Кургана) или 77-51-44 (для жителей районов).

В ГИБДД можно не ехать вовсе — водительское удостоверение на замену можно также отдать и получить в МФЦ, но тогда документ заберут дней на десять.