«Нужны крепкие нервы!» В Челябинске спорят о сужении дорог: «за» и «против»

О необходимости сужения дорог в последнее время часто говорит челябинский урбанист Лев Владов. Он выложил в одноименной группе в социальных сетях несколько схем того, как могут выглядеть улицы, если вместо крайних полос высадить деревья и расширить тротуары. Такой город-сад, по его мнению, должен стать более привлекательным для проживающих в мегаполисе.

Напомним, бум расширения дорог и строительства новых пришелся на тот период, когда губернатором Челябинской области был Михаил Юревич . Тогда появился термин «дорожная революция». Сейчас, напротив, обсуждается перспектива контрреволюции.

В противостояние с урбанистами вступил член Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко . Он опубликовал на своей странице в Facebook ряд личных суждений, в которых высказал мысль о том, что сужать дороги в Челябинске не стоит. По его мнению, это приведет к заторам на дорогах, а пробки, в свою очередь, негативно скажутся на экологической ситуации. Уже сегодня, по некоторым оценкам, именно выхлопные газы дают мегаполису чуть ли не больше выбросов, чем промышленные предприятия.

«Для сужения дорог в Челябинске нужны более крепкие нервы. Достаточно вспомнить бурю народных возмущений по поводу пробок из-за неубранных снежных куч. А сужение дорог — это ведь не снег, это навсегда», — подметил Минченко.

Челябинск является российским мегаполисом с наименьшими пробками

В ответ на свои высказывания общественник получил негативный отзыв от известного в России блогера Ильи Варламова , который даже позволил в свойственной ему манере напечатать несколько оскорбительных выражений в адрес Минченко.

«Каждый раз, когда чиновник, общественник или автолюбитель начинает рассказывать о том, что без машины у нас никак не выжить, спрашивайте у него: а что делать бабушке? У нас в стране пенсия такая, что бабушка не может себе позволить ездить на машине. И студенту сложно позволить себе машину, и учительнице тоже сложно. Поэтому учительница или медсестра каждое утро идёт на остановку автобуса, чтобы «мерзнуть, затем с разбегу втискиваться в переполненный автобус и полчаса-час толкаться там под свежий запах чьего-нибудь утреннего перегара» (это цитата). Не потому, что ей нравится это, как думает Андрей Минченко, а потому что у неё нет другого выхода», — написал Варламов.

Андрей Минченко ответил москвичу замечанием, что в Челябинске общественный транспорт развит не столько хорошо, как в столице: «У нас нет скоростного общественного транспорта (метро), поэтому при сужении дорог Челябинск задохнется в пробках. Это очевидно. Но это трудно понять москвичу Варламову, который с детства воспринимает метро как данность. Урбанисты руководствуются доводом „если создать невыносимые пробки, то автомобилисты пересядут в троллейбусы, и общественный транспорт начнет развиваться“. Нравится перспектива? А те, кто не влез в троллейбусы, поедут на велосипедах и самокатах. Зимой 20 км в –30».

Под постами общественника набираются десятки и даже сотни комментариев. Его обвиняют в не профессионализме, в непонимании условий жизни «простых людей», которые не могут позволить себе автомобили и хотят ходить по городу с комфортом. Челябинский архитектор Василий Важенин считает, рассуждать о сужении или расширении дорог в настоящее время не правильно. По его словам, сейчас гораздо важнее заняться благоустройством существующих улиц.

«Сегодня мы не можем привести в порядок то, что уже есть. Это уже был бы огромный рывок. Что касается дорожно-транспортной сети, то она находится не в лучшем состоянии. К примеру, мост на Труда в районе пересечения с улицей Артиллерийской — это «узкое горлышко», где из трех полос машины перестраиваются в одну и снова расходятся на три. Мы эту проблему решить не можем, хотя и деньги на нее выделялись, и разговоров было много. И таких точек, где существуют коллапсы, много, несмотря на то что у нас дорожно-транспортная сеть одна из лучших в России: широкие дороги, из одного края города в другой можно добраться за 20 минут. В этом нет ничего плохого, если ты занят каким-то бизнесом, потому что чем быстрее ты можешь передвигаться по городу, тем больше ты успеешь сделать, возрастает скорость обмена денежных средств и экономическая емкость города. Существующая дорога — это преимущество нашего города».

При этом Василий Важенин отметил, что, на его взгляд, сейчас важнее решить проблему с парковками в центре города: сделать их более компактными и платными.

«Еще лет 10 назад, когда революция начиналась, я говорил, что это маразм, потому что во всем мире дороги сужают, — поделился своим мнением с «ФедералПресс» эксперт в сфере дорожного строительства Яков Гуревич . — В Челябинске очень многие дороги имеют избыточную ширину, и их надо сужать. Так поступил Собянин, когда только стал мэром Моквы. Как сужать? Это сложный вопрос. Глупо сначала выбросить 20 миллиардов на расширение, а потом 10 миллиардов — на ликвидацию последствий революции. Сужать надо, но очень аккуратно, объяснять людям необходимость, и только после четких обоснований».

Яков Ефимович привел данные о том, что смертность на дорогах Челябинской области с начала «дорожной революции» всего за год-полтора повысилась в два раза. Это произошло из-за того, что повысилась скорость движения, с нарушением были выбраны ширина полос и переход от одной ширины дороги к другой.

«В Москве 300 автомобилей на тысячу населения, при это две трети жителей не имеют машин. Противостояние автомобилистов и пешеходов существует, дискутируют про парковки, газоны и так далее. В мировой практике ест постулат Льюиса Могриджа: чем меньше дорог, тем меньше движение. На практике это справедливо. Но когда этот постулат берется как прогнозная установка, чтобы не делать дороги, это не правильно. Люди не будут ездить только по той причине, что это опасно. Я думаю, что нужны расчетные обоснования. Без них трудно судить достаточности дорог. Вообще, 8-полосные дороги для центра города многовато», — считает Стрельников.

Он отметил в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс», что в Челябинске не совсем правильно организовано движение. Так, его удивило, что автомобилист возле начала Кировки в районе Карла Маркса буквально должен ехать навстречу трамваю.

Эксперт считает, что пользу могут принести те полосы, которые добавлены к проезжей части для поворота или безопасного разворота.