Полиция отреагировала на огромные очереди за загранпаспортами в Воронеже 

Горожане сутками стоят в ожидании момента, когда можно будет сфотографироваться и сдать отпечатки. Полицейские отреагировали на огромные очереди за загранпаспортами нового образца у отдела по вопросам миграции №4 на улице Владимира Невского. Теперь для тех, кто подал документы через сайт госуслуг, увеличили число сотрудников и время их приёма, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Кроме того, для увеличения пропускной способности в главном управлении по вопросам миграции на 9 Января, 54 дополнительно организовали приём воронежцев, обратившихся через Единый портал в отдел по вопросам миграции №4 УМВД, который осуществляется по предварительной записи. Кстати, подавать документы на загранпаспорт можно не только по месту прописки, а в любой отдел по вопросам миграции. Огромнейшая очередь в кабинет для фотографирования и сдачи отпечатков пальцев образовалась у отдела по вопросам миграции №4 в Коминтерновском районе — там в списках уже более 600 человек. Люди стоят сутками напролёт, чтобы никто из новичков не затесался раньше старожил, и ждут своего права войти в заветный кабинет. — Я счастливый обладатель номера 615. Судя по словам моих товарищей по несчастью — это где-то ближе к новому году. Процедура минут 15 должна занимать, а здесь, как сказали, в неделю пропускают 50 человек… — ранее рассказал горожанин Дмитрий Татаринцев. Репортаж о «битве» за загранпаспорта смотрите здесь. Екатерина Трещикова