Техосмотр под видео: для чего ужесточают процедуру ТО

— Почему решили ужесточить правила технического осмотра автомобилей?

Вадим Мельников: Самая главная причина — это рост аварийности и смертности из-за транспортных средств, которые находятся в неадекватном техническом состоянии. Если мы посмотрим статистику, то с 2013 года она увеличилась в три раза. Только в этом году уже порядка 500 человек погибло и около 3,5 тысячи было ранено только потому, что транспортное средство было неисправно. А сколько еще не попало в такие ДТП, потому что просто повезло. Техническое состояние — это состояние тормозной системы, резины, рулевого управления и так далее. Все это достаточно страшно, потому что техосмотр стал почему-то «галочкой» при получении страховки. Хотя водитель должен быть сам заинтересован в том, чтобы не управлять тем, что в какой-то момент просто перестанет его слушаться.

— Для чего процедуру ТО снимать на видео? Кто это смотреть будет?

Вадим Мельников: Очень важно понимать: это введено для того чтобы убрать недобросовестных экономических агентов с рынка. Дополнительный контроль — это издержки. Фотокамеры, фотофиксация, персонал, который будет этим заниматься. Зачем они нужны: на рынке ТО существует большое количество организаций, которые делают это чисто номинально. На рынке есть организации, где можно совершенно адекватно пройти техосмотр. Например, официальные автосервисы, которые отказываются от этого, потому что приходится брать на себя определенную ответственность. Чтобы этот рынок стал адекватным, эта процедура и вводится. Если это вернется в нормальное состояние, на рынке появятся нормальные рабочие места для тех, кто разбирается в автомобилях, для тех, кто будет их обслуживать.

— Это может породить целую отрасль.

Вадим Мельников: Конечно. Будет спрос на специалистов с техническим образованием, на качественные запчасти, качественную работу. И в итоге мы увидим определенное улучшение ситуации на дорогах. Президентом поставлен в рамках майских указов целевой ориентир — нулевая смертность к 2030 году. Представьте себе: 500 человек в год из 19 тысяч, которые сейчас гибнут, не будут гибнуть.

— Диагностическая карта станет электронной, на ней будет электронная подпись эксперта, проводившего диагностику. В чем смысл этого нововведения? Будет ли бумажный документ?

Вадим Мельников: Я думаю, законодатели идут по пути цифровизации экономики. Введена система электронного ПТС, и введение этой электронной процедуры должно создать удобство для всех в ближайшем будущем. Конечно, это непривычно, мы привыкли к техталонам, но через несколько лет всем будет гораздо понятнее и проще, если это будет некая отметка или ссылка, например, в мобильном телефоне.

Интервью полностью смотрите в ролике.

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