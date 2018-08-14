В Маранелло более агрессивно ведут доработку машины

В этом году Ferrari и Mercedes соперничают на равных, но в командах придерживаются разной стратегии модернизации, что можно проследить по тем техническим новинкам, которые появлялись на их машинах в первой половине сезона.

В последние годы в Ferrari произошло заметное изменение внутреннего климата: ещё недавно инженеры опасались предлагать какие-то новые идеи, если был риск, что они не дадут существенной прибавки в скорости. Это негативно влияло на творческий поиск и темпы развития. Но после того, как технический департамент возглавил Маттиа Бинотто, картина поменялась, и в этом сезоне в Маранелло опережают своих главных оппонентов по интенсивности, с которой идёт доводка шасси и силовой установки.

Ни на одной другой машине чемпионата не появлялось так много новинок, как на SF71H. Версия, которую мы видим на трассах сейчас, лишь отдалённо напоминает ту, что выехала из боксов Ferrari на зимних тестах в Барселоне.

За первые 11 этапов сезона инженеры Скудерии подвергли доработке буквально каждый элемент. Например, если в Mercedes продолжают использовать всё тот же базовый вариант переднего, лишь слегка его переделав, то на машине Ferrari стоит уже третья версия крыла. То же самое можно сказать про днище: в Маранелло регулярно обновляют диффузор и область перед задними колёсами.

Чтобы разглядеть на машине Mercedes какие-то новинки, вам придётся вооружиться увеличительным стеклом, тогда как на Ferrari признаки обновлений хорошо видны невооружённым глазом. При этом итальянской команде удалось добиться, что в большинстве случаев расчёты, сделанные в ходе исследований на базе, подтверждаются на трассе: всё работает вполне эффективно. В итоге у Ferrari было преимущество даже в Сильверстоуне, где раньше традиционно была сильна Mercedes.

Причём в Маранелло опережают соперников не только по темпам модернизации, но по степени её агрессивности, буквально балансируя на грани дозволенного. Из-за этого к машинам Ferrari приковано пристальное внимание экспертов FIA, которые время от времени сомневаются в корректности интерпретации технического регламента: в этом году уже были вопросы к креплениям зеркал к системе Halo, а также к передней части днища машины.

Однако Скудерию это не обескураживает, инженерам в Маранелло удаётся очень точно использовать все допуски, заложенные в регламент. Разумеется, Ferrari также помогает партнёрство с Haas F1, от которого выигрывают обе команды. Хотя представители их руководства отрицают, что инженеры обмениваются данными аэродинамических исследований, думается, вовсе не случайно у машин двух команд совершенно идентичная колёсная база.

В Mercedes в первой половине сезона менее активно дорабатывали аэродинамический обвес W09, и лишь перед Гран При Австрии изменения затронули боковые понтоны, дефлекторы, зеркала и заднее крыло. Но теперь выяснилось, что Ferrari впереди и по эффективности силовой установки. Инженеры Mercedes до сих пор не могут понять, за счёт чего в Маранелло добились столь резкого прироста мощности.