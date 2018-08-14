Обязательную установку ГЛОНАСС для перевозки пассажиров могут отложить на год

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Действие правил, обязывающих устанавливать аппаратуру ГЛОНАСС/GPS на автотранспорт для перевозок более восьми человек, могут приостановить до 1 июля 2019 года. Соответствующую инициативу Минтранс разместил на официальном портале проектов нормативных правовых актов, ссылаясь на нехватку на рынке прошедшей сертификацию аппаратуры.

Согласно документу, Минтранс предлагает внести изменения в «Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек». Министерство предлагает приостановить до 1 июля 2019 года действие одного из пунктов этого положения, требующего оснащения транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Как отмечается в материалах Минтранса, постановление правительства РФ от 13 февраля 2018 года № 153 обязывает владельцев транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов с 15 апреля 2018 года оснащать их аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Аппаратура при этом должна обеспечивать передачу в Ространснадзор данных о перемещении машин через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Требования к ней установлены техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который предусматривает обязательную сертификацию.

Как отмечают разработчики инициативы со ссылкой на самих перевозчиков, в настоящее время отсутствует возможность оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей установленным требованиям. При этом, по информации Минтранса, существует риск того, что сертификационные испытания аппаратуры на соответствие техрегламенту завершаться не ранее первого полугодия 2019 года.