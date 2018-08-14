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Глава РА обсудил в Минтрансе России дорожные проекты, важные для республики
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Глава РА обсудил в Минтрансе России дорожные проекты, важные для республики 

АиФ Адыгея 13 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
В Москве состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с Министром транспорта России Евгением Дитрихом.
Темой встречи стали инициативы Адыгеи по строительству и модернизации ряда федеральных трасс, расположенных на территории республики. Эти предложения носят стратегический характер и способны коренным образом повлиять на качество транспортного сообщения в регионе.
В обсуждении вопросов также приняли участие депутат Госдумы РФ Владислав Резник и министр строительства, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства РА Валерий Картамышев.
Ежегодно растущий транспортный поток в сторону Керченского пролива создает серьезные неудобства участникам дорожного движения. В связи с этим, Муратом Кумпиловым было предложено включить в федеральную программу модернизацию автодороги на территории республики, которая соединяет дорожные объекты А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» и М-4 «Дон». Глава Адыгеи отметил, что реализация данного проекта будет способствовать улучшению организации дорожного движения, безопасности транспортного сообщения и снижению ДТП на этом стратегически важном участке.
Отдельно участники встречи обсудили возможность реконструкции участка «Адыгейск-Бжедугхабль» на трассе А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск». Данный объект с 2018 года находится в федеральной собственности. Из-за несоответствия нормативным требованиям и возросшей интенсивности движения, 70% которого составляет грузовой многоосный транспорт, этот участок является самым опасным в республике.
Глава Адыгеи также акцентировал внимание на растущую нагрузку на автодорогу A-146 «Краснодар-Верхнебаканский», в частности, на участок, проходящий по территории республики в районе 19 километра. Здесь интенсивность движения транспорта достигает порядка 42 тыс. автомобилей в сутки. Из-за этого затруднен левый поворот с данной автодороги на маршрут Е115. Мурат Кумпилов внес предложение предусмотреть финансирование проектно-изыскательских работ по строительству транспортной развязки на данном участке трассы.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы федерального финансирования второй и третьей очереди строительства автодороги «Обход города Майкопа». В рамках первой очереди уже построено порядка 9,4 км дороги. Осталось еще 16 км. Данный проект особенно актуален для снятия нагрузки с дорожной сети Майкопа, которая является кратчайшим связующим звеном с федеральными трассами на подъездах к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Черноморскому побережью, морским портам и административным центрам субъектов ЮФО.
«По всем предложениям, которые были представлены к обсуждению, будут даны поручения федеральным ведомствам. Мы видим понимание руководством Минтранса России наших инициатив, направленных на создание важных для региона инфраструктурных проектов», — прокомментировал итоги встречи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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