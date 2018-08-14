Автобус №27 изменил свой маршрут

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Городские автобусы №27 с завтрашнего дня будут «ходить» по маршруту с нового микрорайона совхоз «Вышка». Напомню, данное решение было принято главой администрации Владимира Андреем Шохиным.

Сейчас маршрут № 27 проходит через весь город от конечной остановки «Улица Растопчина» до конечной остановки «Улица Мостостроевская» в районе промышленной зоны в «Яме». Сюда приходят автобусы №11-С, №12-С и №14. Изменения в расписании одного маршрута и обеспеченность района общественным транспортом не ухудшится.

С 15 августа пассажирские автобусы маршрута № 27 будут следовать по обновленной схеме — от улицы Растопчина до жилого микрорайона, который застраивается рядом с совхозом «Вышка». Остановка «Совхоз „Вышка“ уже оборудована для посадки-высадки пассажиров.

Ранее отдел транспорта и связи планировал, что измененный маршрут будет проходить по улице Тракторной и рокадной дороге. В администрации заверяют, что для этого представители бизнеса, которые содержат торговые центры выразили готовность оборудовать остановки для посадки-высадки пассажиров напротив ТЦ „Мегаторг“ и компании „Поком“.

Городское управление ЖКХ также обязалось оборудовать под новый маршрут остановочные площадки на пересечении улиц Почаевской и Северной. Мэрия свои обязательства выполнила, бизнес — пока нет. По этой причине автобусы маршрута № 27 здесь, к сожалению, пока, не поедут.