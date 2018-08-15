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Движение по федеральной трассе «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии временно закрыто
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Движение по федеральной трассе «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии временно закрыто 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
В среду, 15 августа, с 9.30 закрыли движение в районе 1151 километра федеральной трассы А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщил сайт ФКУ «Упрдор Вилюй».
По данным пресс-службы дорожной компании, движение закрыто после резкого спада воды в реке Малая Ботуобуйа.
«Выполняются работы по демонтажу части речных звеньев наплавного моста. Движение по переправе временно закрыто для всех видов транспорта с 15 августа», — сообщили в дорожном ведомстве.
В июле 2018 года ФКУ «Упрдор Вилюй» объявил конкурс на ремонт моста через реку Малая Ботуобуйа и строительство еще двух мостов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, сообщил «Интерфакс».
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