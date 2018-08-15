Движение по федеральной трассе «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии временно закрыто

В среду, 15 августа, с 9.30 закрыли движение в районе 1151 километра федеральной трассы А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Якутии. Об этом сообщил сайт ФКУ «Упрдор Вилюй».

По данным пресс-службы дорожной компании, движение закрыто после резкого спада воды в реке Малая Ботуобуйа.

«Выполняются работы по демонтажу части речных звеньев наплавного моста. Движение по переправе временно закрыто для всех видов транспорта с 15 августа», — сообщили в дорожном ведомстве.