Лакокрасочные элементы мотоцикла Kawasaki Ninja H2 2019 будут самовосстанавливаться

Пока что единственный готовый к дорогам общего пользования турбированный гиперспортбайк Kawasaki Ninja H2 снова обновили, представив новинку в рамках ежегодной Недели Бонневилля.

Полностью соответствующий нормам Euro4, обновленный мотоцикл Ninja H2 стал более мощным — вместо 200 сил турбированный мотор мотоцикла Kawasaki выдает 231 лошадиную силу. Пионер в технологии производства серийных турбированных мотоциклов, компания Kawasaki, хорошо понимает, что мощность не единственная ключевая фишка, поэтому в следующем, 2019 модельном году будет много других важных моментов на которые стоит обратить внимание, таких как, например, сохранение текущих показателей экономии топлива, несмотря на бОльшее количество лошадиных сил.

Важно понимать, что некоторая часть этой впечатляющей комбинации мощности и экономии топлива связана с рядом деталей, которые переходят от успешного конечного спортивного турера Ninja H2 SX. Элементы, включенные в новую спецификацию обновленного Ninja H2, включают воздушный фильтр, впускную камеру, свечи зажигания и блок управления двигателем, а не адаптацию нагнетателя.

Наряду с новыми высокопроизводительными шинами Bridgestone RS11 новая спецификация также включает в себя новейшие передние тормозные суппорты Brembo «Stylema».

Есть и визуальные обновления — новая эмблема Supercharged покрашенная высокопрочной долговечной краской, устойчивой к незначительным царапинам и потертостям, способной при подходящих теплых температурах окружающей среды «самоисцеляться» во впечатляюще короткие сроки!

Также впервые лого Ninja H2 появится и на цветном кокпите, который также получил поддержку Bluetooth. Воспользоваться беспроводным соединением можно при помощи приложения «Rideology», которое позволяет узнать больше информации о мотоцикле, в том числе о количестве топлива, состоянии батареи, посмотреть подробную информацию о прошедших поездках, узнать о межсервисном интервале.