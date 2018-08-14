Обслуживавшие ЧМ водители автобусов до сих пор ждут зарплаты

Россия с помпой и законной гордостью отчиталась о проведении чемпионата мира по футболу. Организация мундиаля была во всем мире признана образцовой. Однако водители автобусов, ангажированные под чемпионат, до сих пор ждут зарплаты, а в фирме-работодателе разговаривать с ними отказываются, рассказали «360» обманутые работники.

«Я работал водителем на ЧМ по футболу в Калуге со сборной Сенегала. Работодатель — ООО «Шаттл Сити», город Санкт— Петербург — до сих пор не выплатил мне (и не только мне, а и всем работавшим тоже, всего 12 человек) зарплату за июнь месяц, хотя по ГПХ срок выплаты разделен на периоды: первый до 25 июля, второй до 10 августа. Зарплаты так и не выплачены. Телефоны организации не отвечают. Подскажите что мне делать и какие меры предпринимать?», — обратился к «360» оставшийся без зарплаты водитель, Валерий Кудряшов

Он уточнил, что первую часть зарплаты им выплатили еще в июне, и то с боем. Остаток договоренной оплаты выплачивать им отказались.

«И прекратили всякие контакты с нами», — уточнил Валерий.

Водители подсчитали: если учесть, что компания обслуживала 11 городов и для этого приняла на работу 2500 человек — как говорила главбух фирмы Екатерина Булкотина — то можно представить масштабы. Валерий обратился в администрацию президента России с жалобой на ООО «Шаттл Сити» по невыплате зарплаты — пришел ответ, что жалоба рассмотрена и отправлена в Роструд для дальнейшего решения.

Главбух ООО «Шаттл Сити» Екатерина Булкотина. Источник фото: соцсети

«Вы почитайте, что такое ООО «Шаттл Сити» Санкт-Петербург… Это компания с уставным фондом в 10000 рублей, с долгом в 2016 году в почти 17 млн рублей… И как им вообще могли доверить проводить все транспортное обслуживание ЧМ по футболу? Мы работали в кортеже с сборной Сенегала по 14-19 часов в сутки и спали иногда по 3-4 часа. А с гендиректором Коноваловым М. В. мы вообще не знаем как связаться: нигде нет ни его телефонов и вообще ничего», — добавил Валерий.

«Мы работали с 8 июня по 1 июля. С 8 по 25 июня включительно нам заплатили, а остаток — когда мы закончили — нам не заплатили и каждый день кормят завтраками. Придумывают такой бред, что невозможно. Мы уже начали писать и в прокуратуру , и им написали. Нам обещали, что до 15 июля нас рассчитают, то есть мы закончили работу, все. Вот сегодня уже 14 августа, месяц прошел и они каждый раз нам пишут что-то непонятное. Соответственно я, Валерий и еще есть Александр — мы у них в черном списке, на наши звонки не отвечают, на СМС не отвечают, мне написали что «мы васм ничего не должны», как мне написали», — рассказал другой обманутый водитель, Евгений Иванов

Источник фото: соцсети

В бухгалтерии ООО «Шаттл Сити» были удивлены: «Какие водители жалуются на нас? Кто такой жалуется? А вы знаете — что такое „коммерческая тайна“ и что по телефону никакие сведения, относящиеся к персональным данным, не разглашаются?».

Впрочем, в ответ на прямо поставленный вопрос сотрудник компании так же со всей прямотой отрезала: «Таких случаев не было, все, что мы должны, мы всем выплатили. Счастливо!» — пожелали напоследок нам из Петербурга.