До конца сентября с воронежских улиц уберут около 40 брошенных автомобилей 

Владельцев авто предупреждают заранее и дают время самостоятельно убрать имущество.
Разбитые, сгоревшие, часто без номеров, они не только мешают проезду и парковке, но и портят эстетический вид дворов. Автохлам нередко превращается в мусорные контейнеры. Около 40 брошенных автомобилей уберут с воронежских улиц до конца сентября.
Сотрудники мэрии опечатывают такой транспорт и грузят на эвакуатор. Рассказывают: иногда это превращается в целую спецоперацию, когда приходится машины откапывать или поднимать так аккуратно, чтобы не задеть ближайшие деревья и столбы.
Владельцев авто предупреждают заранее и дают время самостоятельно убрать имущество. Одна из иномарок, например, зарегистрирована в Московской области, хозяина нашли через ГИБДД, но все письма к нему остались без ответа. Машина пополнила ряды площадки временного хранения. Через три месяца её либо заберет владелец, оплатив штраф и расходы на стоянку, либо автохлам отправится на металлолом. — Три месяца с момента перемещения они стоят здесь на площадке, потом подаём в суд на признание автомобилей бесхозяйными. Мы сдаём в металлолом либо в утилизацию. То есть, бюджет получает прибыль, — пояснил специалист отдела управления административно-технического контроля Воронежа Алексей Игнатьев.