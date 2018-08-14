До конца сентября с воронежских улиц уберут около 40 брошенных автомобилей

Владельцев авто предупреждают заранее и дают время самостоятельно убрать имущество.

Разбитые, сгоревшие, часто без номеров, они не только мешают проезду и парковке, но и портят эстетический вид дворов. Автохлам нередко превращается в мусорные контейнеры. Около 40 брошенных автомобилей уберут с воронежских улиц до конца сентября.

Сотрудники мэрии опечатывают такой транспорт и грузят на эвакуатор. Рассказывают: иногда это превращается в целую спецоперацию, когда приходится машины откапывать или поднимать так аккуратно, чтобы не задеть ближайшие деревья и столбы.