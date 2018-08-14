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Саратовец испугался гигантских матрешек на дороге
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Саратовец испугался гигантских матрешек на дороге 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Груженый огромными куклами грузовик привлекал внимание участников дорожного движения.
По дороге из аэропорта Курумоч в Самаре балаковец Максим Долгов увидел необычный автомобиль. Открытый кузов был полностью заставлен гигантскими матрешками.
«Прилетев в Россию, по дороге из аэропорта, я понял, что дома», — написал в социальной сети «ВКонтакте» автор необычного снимка.
Знающие пользователи подсказали, что матрешки — с Чемпионата мира по футболу, которые увозят со стадиона Самары, где проходили игры мундиаля.
Фото: Максим Долгов
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