Саратовец испугался гигантских матрешек на дороге

Груженый огромными куклами грузовик привлекал внимание участников дорожного движения.

По дороге из аэропорта Курумоч в Самаре балаковец Максим Долгов увидел необычный автомобиль. Открытый кузов был полностью заставлен гигантскими матрешками.

«Прилетев в Россию, по дороге из аэропорта, я понял, что дома», — написал в социальной сети «ВКонтакте» автор необычного снимка.

Знающие пользователи подсказали, что матрешки — с Чемпионата мира по футболу, которые увозят со стадиона Самары, где проходили игры мундиаля.

Фото: Максим Долгов