«Сигнализация их не смущает»: на Вторчермете воры обчистили множество машин

В ночь с 13 на 14 августа в Коллективном переулке, 13, воры вскрыли два отечественных авто. Как рассказал E1.RU хозяин одной из машин Андрей, приехавшие полицейские сказали ему, что по Чкаловскому району за эту ночь было очень много заявлений от водителей о кражах аккумуляторов.

— У меня машину не раз пытались вскрыть: гнули капот, выдергивали трос, замок ломали, но сегодня просто накипело, решил заявить в полицию, — говорит Андрей. — У соседа в эту же ночь с «двенадцатой» сняли, но он не стал писать заявление — бесполезно. Я уже давно хотел здесь на парковку камеру поставить. У моей жены с десятки прошлой зимой четыре раза снимали аккумулятор — никакие системы зашиты не помогали. Сейчас хочу организовать собрание всем двором и патрулировать территорию своими силами.

По словам Андрея, никакие сигнализации от воров не спасают.

— У нас во дворе даже фары с машины снимали — это ж насколько надо быть отчаянным человеком! — говорит Андрей. — Я недавно поставил сигналку с обратной связью, она даже не пикнула. Так что сигнализация нисколько этих воров не смущает, не отпугивает.

О кражах аккумуляторов за эту ночь поступали сообщения и из других дворов:

— На Елизаветинском шоссе с трех машин сняли аккумуляторы, у меня капот загнули, — пишет Сергей.

— В Сызранском переулке сняли аккумулятор с «одиннадцатой», — сообщает Александр.

— На Ремесленном, 6, три-четыре человека открыли капот в поисках аккумулятора (уже четвёртый раз), их спугнули с балкона, — рассказал Михаил. — Мы вышли на улицу, минут 40 походили по парку, но никого уже не видели.

В конце июля мы писали, что житель Уралмаша установил на балконе камеру, чтобы следить за своим авто, и заснял на нее воров. С помощью камеры он рассчитывал проследить за своим автомобилем, а в итоге помог соседу. А 28 июля в Екатеринбурге вор пытался украсть аккумулятор из машины среди бела дня на глазах у хозяина. В итоге ему пришлось уносить ноги, оставив аккумулятор на асфальте.