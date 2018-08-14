RedShark Bikes: катамаран и велосипед в одном гаджете

Известный промышленный дизайнер и технолог Джозеп Рубау, работавший с компаниями Volkswagen BMW , представил интересный концепт транспортного средства совершенно нового типа. Фактически это довольно необычный катамаран, управляемый как простой велосипед. Аппарат, названный RedShark Bikes, получился настолько оригинальным и практичным, что у него сразу же появились потенциальные покупатели среди профессиональных спортсменов и поклонников отдыха на открытой воде. Их интерес вполне понятен, ведь устройство получилось действительно уникальным.

Особенности

RedShark Bikes может стать настоящей мечтой любого поклонника велоспорта. Только представьте, вместо разъездов по изученным вдоль и поперек улицам вы сможете отправиться в залив и передвигаться по воде вдоль всего побережья. Причем в отличие от того же электровелосипеда Manta5, о котором мы тоже рассказывали, c RedShark Bikes нет риска уйти под воду.

За счет корпуса из полиэтилена низкого давления он всегда будет на поверхности, как простой катамаран. В движение он приводится при помощи педального привода, который и задает вращение гребного винта. Размеры плавучей основы вполне позволяют устраивать передышки прямо посреди открытой воды. Вы вполне можете слезть с велосипедного сиденья и дать ногам отдохнуть.

Большой скорости RedShark Bikes не развивает, однако это и не нужно. Прежде всего такой катамаран является спортивным тренажером, позволяющим получать от занятий максимум удовольствия. Куда приятней заниматься велоспортом вдали от автодорог и городского шума, особенно если вы живете в крупном мегаполисе.

Несмотря на довольно большие размеры, аппарат, судя по презентационному видео, имеет относительно небольшой вес. К тому же вся конструкция складная, что позволяет надежно закрепить его при помощи рейлингов на крыше авто или велобагажнике сзади. Для удобного спуска к воде к днищу катамарана прикреплены колесики, позволяющие легко тащить его за собой, подобно большому чемодану.

Модификации

RedShark Bikes будет выпускаться в трех различных версиях:

RedShark Fun — это самая доступная модель, предназначенная для простых прогулок по воде. Она ориентирована на любителей велоспорта и поклонников водных развлечений. RedShark Adventure — вариант для путешественников и любителей исследовать неизведанные земли. Он оснащен водонепроницаемым багажным отсеком и имеет усиленный каркас. Модель отлично подойдет для желающих изучать озера, крупные реки, островные участки и даже прибрежные морские зоны. В базовом комплекте с самим катамараном поставляется специальная багажная сумка и ряд других приспособлений, позволяющих взять с собой в дорогу все самое необходимое. RedShark Sport — самая дорогая версия, которая, как понятно из названия, ориентирована на профессиональных спортсменов. Корпус ее выполнен из более легкого углеродного волокна, механизм управления и педальный привод поддерживают различные режимы тренировок для изменения нагрузки.

Вне зависимости от модели RedShark Bikes имеет выдвижной поворотный руль и гребной вал, устойчивый к повреждениям и воздействию соленой воды. Все составляющие привода изготовлены из нержавеющей стали. Все компоненты устройства, в том числе полиэтиленовые понтоны, изготавливаются европейскими поставщиками, на чем производитель делает особый акцент.

Доступность

Конечно, учитывая амбициозность проекта и практически полное отсутствие альтернатив, цена RedShark Bikes не могла оказаться низкой. Так, модель Fun обойдется примерно в 4 995 евро, что в переводе составляет около 367 000 рублей. Вариант Adventure обойдется в 6 995 евро (~514 000 рублей), а Sport — в баснословные 9 995 евро (~735 000 рублей). Больше информации о доступности катамарана в различных странах мира появится через полтора месяца. Все заинтересованные могут следить за изменениями на официальном сайте проекта.