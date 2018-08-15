Ещё
Японские тюнеры преобразили Toyota Alphard
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японские тюнеры преобразили Toyota Alphard 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Автотюнеры из Rowen International разработали пакет интересных доработок для минивэна Toyota Alphard.
Конечно же это серьезная интрига, ведь даже в базовом исполнении автомодель имеет неплохое оснащение.
Прежде всего тюнеры позаботились об обвесе. Благодаря преображению машина смотрится более агрессивно. Спойлеры, светодиодные фонари, боковые юбки и «противотуманки» в общем виде представляют нам Toyota Alphard с неизвестной ранее стороны.
Покрышки Falken Azenis FK453 и 21-дюймовые колесные диски кроме визуального эффекта придают автомобилю устойчивости на дорожном покрытии.
Кроме вышесказанного, автотюнеры доработали и выхлопную систему. Сообщается, что теперь это четыре сдвоенных патрубков, входящие в диффузор с боковых сторон.
Более детального описания доработок от Rowen International в вышеназванной автомодели, пока что не озвучивалось.
Нет также информации и о стоимости такого преображения.
Car.ru: последние новости
Внук нашёл в бабушкином гараже Lamborghini Countach. Как так? Chevy Corvette, судя по всему, получит активную аэродинамику 3-дверному Seat Leon сказади слово «нет»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителей лишают прав из-за болтов6
Новые модели Lada Granta попали на видео3
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому131
Россияне активно скупают люксовые иномарки
В России появится доступный Lexus
Видео
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
04:49
Страховщики приготовили россиянам сюрприз по ОСАГО
Автоновости
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение