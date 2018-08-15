Японские тюнеры преобразили Toyota Alphard

Автотюнеры из Rowen International разработали пакет интересных доработок для минивэна Toyota Alphard

Конечно же это серьезная интрига, ведь даже в базовом исполнении автомодель имеет неплохое оснащение.

Прежде всего тюнеры позаботились об обвесе. Благодаря преображению машина смотрится более агрессивно. Спойлеры, светодиодные фонари, боковые юбки и «противотуманки» в общем виде представляют нам Toyota Alphard с неизвестной ранее стороны.

Покрышки Falken Azenis FK453 и 21-дюймовые колесные диски кроме визуального эффекта придают автомобилю устойчивости на дорожном покрытии.

Кроме вышесказанного, автотюнеры доработали и выхлопную систему. Сообщается, что теперь это четыре сдвоенных патрубков, входящие в диффузор с боковых сторон.

Более детального описания доработок от Rowen International в вышеназванной автомодели, пока что не озвучивалось.

Нет также информации и о стоимости такого преображения.