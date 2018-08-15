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Прокатился с ветерком: пес сопроводил хозяйку в больницу на машине скорой помощи
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Прокатился с ветерком: пес сопроводил хозяйку в больницу на машине скорой помощи 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Девушка упала в обморок во время прогулки с питомцем.
Врачи скорой помощи Китая разрешили псу сопровождать свою хозяйку в больницу после того, как она потеряла сознание.
В городе Дацин на северо-востоке Китая произошел милый инцидент. Девушка гуляла по улице со своим золотистым ретривером и упала в обморок. Пес ни на шаг не отходил от хозяйки, даже когда на место прибыла вызванная прохожими скорая помощь.
Врачи положили девушку на каталку и хотели погрузить ее в машину. В это время пес вертелся вокруг, вставал лапами на каталку, пытался даже толкать ее. Врачей восхитила преданность питомца и они, вопреки правилам, разрешили ему сопровождать хозяйку в карете скорой помощи до самой больницы.
Когда девушка очнулась, она радостно вскрикнула и обняла верного питомца. Врачи поняли, что поступили правильно, не оставив пса одного. Кадры, на которых запечатлено произошедшее, были опубликованы изданием South China Morning Post.
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