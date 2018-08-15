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В Пожарском и Дальнереченском районах завершается летний ремонт дорог
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В Пожарском и Дальнереченском районах завершается летний ремонт дорог 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В отдалённых районах Приморского края на протяжении летнего периода проводились ремонтные работы по укладке нового дорожного покрытия.
В настоящий момент завершается ремонт дороги в поселок Светлогорье. На участке дорогу осталось уложить лишь 900 тонн асфальта, работы должны завершиться до конца недели.
Помимо отдалённых участком края новый асфальт кладут в самом популярном месте отдыха людей— в посёлке Андреевка, что в Хасанском районе.
Отметим, в этом году в Приморье планируется произвести восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге общей протяженностью 105 километров.
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