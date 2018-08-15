В Пожарском и Дальнереченском районах завершается летний ремонт дорог

В отдалённых районах Приморского края на протяжении летнего периода проводились ремонтные работы по укладке нового дорожного покрытия.

В настоящий момент завершается ремонт дороги в поселок Светлогорье. На участке дорогу осталось уложить лишь 900 тонн асфальта, работы должны завершиться до конца недели.

Помимо отдалённых участком края новый асфальт кладут в самом популярном месте отдыха людей— в посёлке Андреевка, что в Хасанском районе.

Отметим, в этом году в Приморье планируется произвести восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна на 31 автодороге общей протяженностью 105 километров.