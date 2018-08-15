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Референтом Носова на Колыме стал личный водитель
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Референтом Носова на Колыме стал личный водитель 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Референтом врио губернатора Магаданской области Сергея Носова назначен Константин Головатенко, который был личным водителем политика, когда тот возглавлял Нижний Тагил. Об этом со ссылкой на источник в окружении Носова сообщает АН «Между строк».
Информацию о переезде 36-летнего Головатенко на Колыму также подтвердила пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк. «Кем он работает, я не знаю, но вряд ли водителем, там у них в основном на вертолетах летают», заявила собеседница агентства, добавив, что «Костя, и тут (в Нижнем Тагиле — прим.ред.) был не просто водителем».
"Он очень образованный молодой человек, с Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял", — отметила Кобяк.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области 28 мая 2018 года. Что касается Головатенко, то его фамилия в Нижнем Тагиле достаточно известна: горожане при ее упоминании, как правило, вспоминают ресторан Maxim Art. Директором и совладельцем этого заведения была Ольга Головатенко. А ее бизнес-партнером в ряде проектов значился Евгений Колпаков — член президиума Федерации бокса Нижнего Тагила.
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