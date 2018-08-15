Референтом Носова на Колыме стал личный водитель 

Референтом врио губернатора Магаданской области Сергея Носова назначен Константин Головатенко, который был личным водителем политика, когда тот возглавлял Нижний Тагил. Об этом со ссылкой на источник в окружении Носова сообщает АН «Между строк».
Информацию о переезде 36-летнего Головатенко на Колыму также подтвердила пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк. «Кем он работает, я не знаю, но вряд ли водителем, там у них в основном на вертолетах летают», заявила собеседница агентства, добавив, что «Костя, и тут (в Нижнем Тагиле — прим.ред.) был не просто водителем».
"Он очень образованный молодой человек, с Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял", — отметила Кобяк.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области 28 мая 2018 года. Что касается Головатенко, то его фамилия в Нижнем Тагиле достаточно известна: горожане при ее упоминании, как правило, вспоминают ресторан Maxim Art. Директором и совладельцем этого заведения была Ольга Головатенко. А ее бизнес-партнером в ряде проектов значился Евгений Колпаков — член президиума Федерации бокса Нижнего Тагила.
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