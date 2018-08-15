СМИ: Сергей Носов взял в помощники личного водителя из Нижнего Тагила

Бывший мэр Нижнего Тагила и исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов взял в помощники земляка. Мужчина ранее был личным водителем нового главы Колымы, сообщает в среду, 15 августа, «АиФ-Урал» со ссылкой на нижнетагильские издания.

Новым помощником (референтом) Сергея Носова стал 36-летний Константин Головатенко, который ранее работал у бывшего мэра Нижнего Тагила личным водителем. Впрочем, по словам пресс-секретаря администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, нынешний помощник Сергея Носова давно зарекомендовал себя с положительной стороны и оказывал не только услуги водителя. «С Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял», — цитирует агентство «Между строк» Галину Кобяк.