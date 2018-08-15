СМИ: Сергей Носов взял в помощники личного водителя из Нижнего Тагила 

Бывший мэр Нижнего Тагила и исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов взял в помощники земляка. Мужчина ранее был личным водителем нового главы Колымы, сообщает в среду, 15 августа, «АиФ-Урал» со ссылкой на нижнетагильские издания.
Новым помощником (референтом) Сергея Носова стал 36-летний Константин Головатенко, который ранее работал у бывшего мэра Нижнего Тагила личным водителем. Впрочем, по словам пресс-секретаря администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, нынешний помощник Сергея Носова давно зарекомендовал себя с положительной стороны и оказывал не только услуги водителя. «С Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял», — цитирует агентство «Между строк» Галину Кобяк.
Уместно напомнить, что мэр Нижнего Тагила ушел со своего поста весной этого года. По указу президента РФ Владимира Путина он был назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. После переезда на новую работу Сергей Носов устроил «разбор полетов» местному кабинету министров, а в июле на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге заявил, что не будет никого приглашать в магаданскую область из администрации Нижнего Тагила.