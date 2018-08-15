Самый милый Nissan GT-R в мире 

Страсть к изменению внешности присуща человечеству испокон веков. В массе своей, в женской его части. Однако, мужикам в определенной степени также свойственна сублимация переживаний, которая довольно часто направляется на самое дорогое, что у них есть — автомобили. Мы тут уже рассказывали о том, что компания Liberty Walk приложила руки к новому поколению Suzuki Jimny. Однако компактным внедорожником дело не ограничилось. Остановить японских тюнеров? Не смешите! Парни решили, что если уже пошли по малышам, то нужно выкатить еще что-то из ряда вон. Взяли малыша Daihatsu Copen и хорошенько поработали над ним болгаркой. В итоге им удалось придать и без того оригинальному родстеру внешность Nissan GT-R, причем не только спереди, но и сзади. Затем, решив не мелочиться, Liberty Walk добавили широченные расширители арок и воткнули на багажник самое большое антикрыло, которое только смогли найти на складе. Хромированное. Потому что Япония. Потому что Liberty Walk. Есть подозрение, что на этом японские тюнеры не остановятся. Ждем новых, еще более поразительных работ.