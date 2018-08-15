Цистерну молока слили на дорогу на глазах у доярок: война в Новопетровском

«Не лезь, эй!», — инцидент снят на видео в Ордынском районе Новосибирской области. Группа людей, мужчины и женщины, громкие крики и визг. Пока одни выясняют, кому принадлежит молоко, другие его сливают. Доярки в тот день стали свидетелями происходящего. Все они работают в хозяйстве «Новопетровское» Ордынского района. Это предприятие, которое сегодня выставили на продажу за долги. Люди во всех бедах винят руководство.

«Нет ни халатов, ни аппаратов — все на ладан дышат», — рассказала доярка Марина Фадеева

«Плохо все, мы доили молока по шесть тонн и больше. А сейчас то скот не кормят, то воюют. Все молоко потеряли, коровы старые», — поделилась доярка Галина Мийте.

Бригадир доярок Лариса Майорова жалуется на вечные перебои с выплатой зарплаты. С сотрудниками вместо денег рассчитываются хлебом и молоком. Впереди школа, детей нужно собирать. А на что? Вопросов к директору накопилось много.

«Начальник сюда приезжал всего один раз. К нему подходили люди с заявлениями, чтобы он уволил и выдал трудовые книжки, так как год не могут их забрать. Директор сказал, что надо прийти завтра в контору в половине девятого. Но, соответственно, утром в конторе никого не было», — рассказала Лариса Майорова.

Речь идет о Юрии Александровиче Дегтеве, генеральном директоре компании ООО «Агросезон», который, якобы, в свое время незаконно завладел сельхозпредприятием, — об этом публично заявляет Андрей Штро, представившийся журналистам ОТС как новый управляющий Новопетровским хозяйством. По его словам, ни животные, ни молоко, ни имущество больше не принадлежат господину Дегтеву. Это определил арбитражный суд Новосибирской области и конкурсный управляющий. Однако тот продолжает хозяйничать и история с разлитым молоком — это лишь цветочки.

«Приехал в понедельник, забрал 25 быков, зарезал и получил выручку около миллиона с копейками. Мы написали заявление в полицию», — говорит управляющий хозяйством ЗАО «Новопетровское» Андрей Штро.

Никаких подтверждающих документов в день съемок журналистам ОТС не показали. Возможно, редакция их получит в свое распоряжение позже. Но то, что юридический спор между бизнесменами есть, и он уже перерос в настоящую войну — это факт.

«Самое страшное, что в этот процесс оказались втянуты люди. Конфликт хозяйствующих субъектов перешел на людей, которые живут в этом силе. Я вам честно скажу — село раскололось, местные жители занимают разные позиции. Когда было слито молоко у молоковоза, в полицию поступило около 20 заявлений. Там были и угрозы убийством, и побои», — рассказал глава Ордынского района Олег Орел.

Четыре километра от хозяйства — именно на этом участке дороги вылили молоко на асфальт. Еще остался кислый запах. Почти четыре тонны, и если учитывать, что средняя стоимость — 16-18 рублей за литр, то это примерно 70 тысяч рублей. А люди тем временем без зарплаты.

Представители «Агросезона» заявили, что молоко их сотрудники не сливали, это сделали оппоненты, несмотря на то, что у водителя были сопроводительные документы. Подобная ситуация с вывозом животных. По словам Надежды Бондаренко, одного из учредителей «Агросезона», это приплод, быки родились и выросли в период управления их компании. На вырученные деньги с реализованного мяса будут гасить долги по зарплате.

«Задолженность по заработной плате действительно существует, несмотря на позицию оппонентов, которые мешают ее гасить. С декабря 2017 года по текущее время оригиналы документов у меня, можете посмотреть, что выплачено больше миллиона рублей», — рассказала представитель компании ООО «Агросезон» Надежда Бондаренко.

Есть ведомости, где сотрудники в счет зарплаты брали мясо и зерно, однако сколько еще долгов, представители «Агросезона» не уточнили. При этом заявили, что свою деловую репутацию, подмоченную конкурентами, они будут отстаивать в суде. Продолжение следует.