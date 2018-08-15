В Хабаровском крае ловят машины-призраки

«Письма счастья» от ГИБДД с постановлениями о штрафах за нарушения, зафиксированных автоматическими камерами, могут быть составлены не на ваш автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» как не платить за другого парня и выявить «двойника». Таких случаев не один и не два, только в 2017 году в ГИБДД Хабаровского края обратились 35 автовладельцев, получивших штрафы за нарушения, которых не делали. Да, государственный номер на фото тот же, как и марка транспортного средства, но нарушение зафиксировано в Комсомольске в тот самый момент, когда хозяин и машина были в Вяземском.

— В этом случае советую не откладывать разбирательства в долгий ящик и как можно быстрее обратиться в региональное подразделение Центра фотовидеофиксации Гоставтоинспекции, — говорит начальник центра автоматической фотовидеофиксации в области дорожного движения ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю Светлана Мерецкая. — Хозяин знает свой автомобиль и может объяснить, чем он отличается от того, что на фотографии: не те диски или обвес, другие приметы. Кроме того, автолюбитель может представить и другие доказательства, что в момент фиксации нарушения он находился в другом месте, но это не обязательно.

Именно жалобы граждан на «чужие» штрафы сейчас являются основным источником информации ГИБДД о машинах-двойниках. У автолюбителей с недавнего времени есть возможность по номеру постановления самостоятельно найти на сайте автоинспекции фото нарушителя и удостовериться: машина точно другая, никаких провалов в памяти у меня нет, в это время и в этом месте ни я, ни транспорт не были. Похоже, засветился ещё один хитрец, установивший подложные государственные регистрационные знаки.

— Сообщивший о «двойнике» собственник представляет на осмотр в ГИБДД свой автомобиль, после чего мы проверяем информацию по системе «Поток» — она фиксирует проезды транспорта по основным магистралям, — продолжает Светлана Мерецкая.

Если «призрак» действительно существует, его выявят достаточно оперативно, после чего постановление о штрафе отменяется, даже если его вынесли в другом регионе России. Главное в том, что жалоба должна быть в письменной форме, её можно отправить почтой на бумаге или через сайт ГИБДД по электронной почте. Сообщение по «телефону доверия» или в дежурную часть «я узнал, что кто-то ездит на моих номерах» будет принято, рассмотрено, начнутся поиски «двойника», но отмены штрафов не последует. Пока водитель авто с подложными номерными знаками не совершит нарушений или не его не остановит бдительный инспектор, его трудно вычислить. Существующие компьютерные системы — тот же «Поток» — пока не могут обработать данные и просигнализировать: в одно и то же время в разных городах используют одни и те же комбинации букв и цифр. Поступившая и подтверждённая жалоба на «двойника» уходит в другое подразделение автоинспекции, и тут полицейские сталкиваются с ещё одной сложностью.

— В чём здесь нюанс: эту машину объявить в розыск нельзя, оснований для этого нет, — рассказывает врио начальника отдела ДПС УГИБДД Хабаровского края Андрей Яшкин. — Кроме того, владельца законного автомобиля тоже будут постоянно останавливать, поэтому мы готовим и рассылаем патрулям ориентировку: модель транспортного средства с таким-то госномером может быть «двойником».

Разбирающийся в автомобилях инспектор ГАИ при взгляде на оригинал и «призрака» в большинстве случаев моментально определит, кто из них кто. Чаще всего подделки используют владельцы мощных машин, за которые и таможня дорого возьмёт, и транспортный налог в разы больше, чем за обычный седан.

— Недавно я ехал по Хабаровску и обратил внимание на чёрный «Пробокс», водитель перед поворотом не показал сигнал, — говорит Андрей Яшкин. — Номера из Приморского края, вспоминаю, что была ориентировка на похожую машину. Был на личном автомобиле, поэтому останавливать нарушителя права не имел. Позвонил в «дежурку», чтобы посмотрели в базе, и поехал за «Пробоксом». Через два квартала обогнал наряд «с маяками», остановили, за рулём женщина, проверяют документы: по факту номер кузова сходится, а в системе ГИБДД такой нет. Много машин выявляется при регистрации, у инспекторов на осмотре глаз намётан.

Дёшево и быстро

Изготовить дубликат автомобильных номеров несложно и не так дорого: только у здания краевого ГИБДД на ул. Воронежской, 1 такую услугу предлагают несколько коммерческих контор. Цена от 2 тыс. рублей за пару, сделают за 15 минут — говорят, возьмёмся за работу только в том случае, если желающий покажет свидетельство о регистрации транспортного средства или ПТС. Понятно, что друзья владельцев такого бизнеса могут обойтись и без каких-либо условий. «Овчинка» вполне стоит риска: официальный налог на « Тойоту Калдина GT-T» 2010 года выпуска в Хабаровском крае в 2018 году составит 39 тысяч рублей. Желание иметь мощного железного коня в этом случае входит в конфликт с невозможностью честно за этого «зверя» рассчитаться: уголовное наказание за использование подложных номеров не предусмотрено, только административное. Установил «чужие» — штраф в 2,5 тысячи рублей, остановил инспектор за рулём такой машины — лишат водительских прав на срок до 1 года.

— Более серьёзное наказание будет, если выявятся признаки изменения номеров кузова или рамы автомобиля, — говорит Андрей Яшкин. — В этом случае машина у владельца изымается и передаётся для разбирательства дознавателю. Был я в командировке в одном из райцентров края, обратил внимание на «Тойоту Кроун Маджеста» 2006 года, у которой мощность двигателя 280 лошадиных сил. Связался с Хабаровском, попросил проверить — по базе машина на этих номерах оказалась 1992 года выпуска. Городок небольшой, быстро нашли хозяина, он открыл капот, оказалось, даже номер и модификация кузова набиты от той старой «Тойоты», совсем не стеснялись. Не знаю, на что рассчитывали, это же до первой внимательной проверки.

По действующему закону, у инспекторов дорожно-патрульной службы нет прямой обязанности сверять номера кузова автомобиля с теми, что указаны в документах, каждый раз, когда они по той или иной причине останавливают машину. На дороге не всегда определишь, перебит ли номер кузова, и поддельные «пластики» попадаются очень высокого качества, от оригинала почти не отличить. Но задачу — усилить проверки — перед полицейскими поставили. Кроме того, помощь в розыске «призраков» оказывают разработанная в ГИБДД Хабаровского края компьютерная система «Дублёр» и другие меры, рассказ о которых не нужен автолюбителям, соблюдающим закон, и поможет тем, кто его нарушает. Если учесть, что машин с подложными номерами в регионе в прошлом году выявили 86, а с начала 2018 года уже 77 — риск ответить за езду на фальшивках увеличивается. Контакты Управление ГИБДД МВД России по Хабаровскому краю: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 1. Телефоны: +7 (4212) 59-59-83, +7 (4212) 59-59-35 Сайт гибдд.рф/r/27