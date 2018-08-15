Ушел из жизни ветеран, которому отказали в госпитализации на Ямале

14 августа в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) на 93-м году жизни скончался ветеран Владимир Николенко , которому отказали в госпитализации в начале прошлого месяца. Тогда медики пояснили, что пенсионер может умереть в машине, а им это не нужно. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля.

«Проволочка по времени у фельдшеров «скорой», конечно, сыграла свою роль», — отметил Шмаль. По его мнению, в случае своевременной госпитализации все могло сложиться по-другому. Причины смерти пока не уточняются. По данным информагентства, после реанимации пенсионер проходил лечение в онкологическом отделении. 13 августа ему исполнилось 92 года.