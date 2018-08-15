Ни пройти, ни проехать. Жители региона жалуются на полное отсутствие дорог 

Мы попросили наших читателей рассказать, какие городские или районные дороги требуют ремонта. Сразу же пришли десятки писем, мы публикуем обзор самых «болевых» из них.
125 лет, а дороги нет В Омске на улице Авангардной отсутствуют уличное освещение, ливневая канализация и тротуар. Наш читатель пожаловался, что в плохую погоду пройти к автобусной остановке очень сложно — путь к ней перекрывают лужи и большое количество грязи.
«Я обратился к депутатам нашего округа, но они пока ничего не сделали, а попасть на приём к главе Центрального округа Сергею Дмитриенко невозможно, я всегда получаю отказ», — написал омич Иван Палей.
Этот же читатель рассказал нам, в каком состоянии находится въезд в село Демьяновка Горьковского района. Там на участке улицы Ленина и до кладбища нет асфальта. После дождя местные жители бросают транспорт на трассе и идут домой пешком.
Кстати, интересный факт: 28 июля село отметило 125-летие со дня основания. А дорог к нему как не было, так и нет.
Следующее письмо пришло от Владимира Трунова из деревни Новопокровка Крутинского района. Там дорога протяжённостью 10 км проходит от центральной трассы до деревни, и на ней совсем нет асфальта. В сырую погоду из деревни невозможно выехать.
В то же время в редакцию пришло письмо от начальника экономического отдела администрации Крутинского района Василия Конторина. Из его ответа сложилось впечатление, что администрация и местные жители ездят по разным дорогам.
«В нашем Крутинском районе нет проблем с муниципальными дорогами. За последние три года сделано больше, чем за все предыдущие. Есть проблема дорог областного подчинения: Крутинка-Называевск, Крутинка-Новокарасук», — сообщает Василий Конторин.
Схожая ситуация у жителей посёлка Ачаирский, о чём пишет нам Светлана Веселовская. Сельчане страдают из-за дороги, которая проходит через их населённый пункт. Проблемный участок находится при съезде с Черлакской трассы к третьему отделению: он весь в выбоинах и с полным отсутствием асфальта. Из-за ям там не стали ходить автобусы, следом за ними отказались ездить в посёлок владельцы «газелей». Транспорт идёт мимо Ачаирского, заезжая только в райцентр. Чтобы куда-то уехать, местным жителям приходится 2 км идти пешком.
Врачи идут пешком
Неподалеку от границы России с Республикой Казахстан тоже не всё гладко. 64-летний житель села Юрьевка рассказал нам, в каком состоянии находится дорога от Павлоградки до его родного села. Это письмо нас не удивило, в нём практически всё то же, о чём нам писали ранее: до Юрьевки дороги нет, есть только жалкие остатки старого асфальта и ямы. Особенно плох участок между деревнями Явлено-Покровка и Богодуховка.
Подобные трудности знакомы и жителям села Красноярка Омского района. Там на улице Лесная срочный ремонт необходим участку от дома № 16 до дома № 24.
«Небольшой участок требует хотя бы подстилки кирпичного боя или железобетонных отходов. Я обращался с этим вопросом к администрации Омского района, но мне ответили, что нет средств и дорога будет включена в ремонт только в 2022 году. Но ездить по ней приходится сегодня, — отметил в письме Василий Кривопаленко. — Бьём машины, а весной и осенью участок вообще, кроме как на вездеходе, не проехать2.
На этой улице живут одни пенсионеры и инвалиды, которым постоянно требуется помощь врачей скорой помощи. Весной и осенью медикам приходится бросать машину и идти пешком.
Но, пожалуй, самая поразительная ситуация сложилась в Большеречье на улице Луговой. С начала весны и до зимних холодов улица залита водой. Наша постоянная читательница Тамара Меньшикова живёт на этой улице почти 20 лет. По её словам, правая сторона от дороги была застроена домами в конце 80-х начале 90-х годов. В 2010 году появились дома на левой части улицы, тогда же в новое жильё переселили жителей аварийных домов. С тех пор — за последние восемь лет — асфальт ни разу не латали. Сельчане не могут ни проехать, ни завести домой дрова. Власти на обращения жителей никак не реагируют. Надеемся, на публикацию «АиФ в Омске» они обратят внимание.