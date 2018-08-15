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Кто мешает дончанину увековечить память моряков, погибших на Миус-фронте?
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Кто мешает дончанину увековечить память моряков, погибших на Миус-фронте? 

АиФ Ростов 15 часов назад
Фото: АиФ Ростов
После публикации «АиФ на Дону» в редакцию пришёл ответ из правительства Ростовской области.
В номере №28 «АиФ на Дону» от 11.07.2018 г. был опубликован материал «Кому нужна память?». В нём рассказывалось о фермере, который захотел увековечить память погибших моряков на Миус-фронте.
Но после 10 лет безуспешных согласований и бюрокра­ти­че­ских проволочек Юрий Иващенко смог установить мемориал на своей земле.
В редакцию пришёл ответ из правительства Ростовской области: «По информации администрации Матвеево-Курганского района установка мемориала погибшим морякам-героям Великой Отечественной войны на въезде в село Ряженое была невозможна. С 2012 года данная территория вошла в зону застройки, утверждённую генеральным планом.
Кроме того, жители села Ряженое и хутора Денисовка выступили против размещения мемориала на данном участке, так как поворот дороги на въезде в село — место многочисленных дорожно-транспортных происшествий, и скульптурная композиция могла стать дополнительным фактором, отвлекающим водителей от управления транспортным средством…
Были предложены другие земельные участки, в том числе расположенные в центральной части села Ряженое. Но жителей села не устраивала концепция памятника в части наличия в ней „Поклонного креста“, в связи с тем, что не все погибшие матросы были православными.
Иващенко Ю. Ф. отказался от данных предложений и установил мемориал на земле, которая является его собственностью».
Межу тем, как стало известно корреспонденту «АиФ на Дону», Юрий Иващенко получил официальное приглашение на парад ВМФ и грамоту с благодарностью от Нахимовского военно-морского училища (г. Севастополь).
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