Кто мешает дончанину увековечить память моряков, погибших на Миус-фронте?

После публикации « АиФ на Дону» в редакцию пришёл ответ из правительства Ростовской области.

В номере №28 «АиФ на Дону» от 11.07.2018 г. был опубликован материал «Кому нужна память?». В нём рассказывалось о фермере, который захотел увековечить память погибших моряков на Миус-фронте.

Но после 10 лет безуспешных согласований и бюрокра­ти­че­ских проволочек Юрий Иващенко смог установить мемориал на своей земле.

В редакцию пришёл ответ из правительства Ростовской области: «По информации администрации Матвеево-Курганского района установка мемориала погибшим морякам-героям Великой Отечественной войны на въезде в село Ряженое была невозможна. С 2012 года данная территория вошла в зону застройки, утверждённую генеральным планом.

Кроме того, жители села Ряженое и хутора Денисовка выступили против размещения мемориала на данном участке, так как поворот дороги на въезде в село — место многочисленных дорожно-транспортных происшествий, и скульптурная композиция могла стать дополнительным фактором, отвлекающим водителей от управления транспортным средством…

Были предложены другие земельные участки, в том числе расположенные в центральной части села Ряженое. Но жителей села не устраивала концепция памятника в части наличия в ней „Поклонного креста“, в связи с тем, что не все погибшие матросы были православными.

Иващенко Ю. Ф. отказался от данных предложений и установил мемориал на земле, которая является его собственностью».

Межу тем, как стало известно корреспонденту «АиФ на Дону», Юрий Иващенко получил официальное приглашение на парад ВМФ и грамоту с благодарностью от Нахимовского военно-морского училища (г. Севастополь).